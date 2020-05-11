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Aktüel

Kütahya’da berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti

Kütahya’da, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 51 gün önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları faaliyete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 11:04:32 -
Kütahya’da berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti

Kütahya’da, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 51 gün önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları faaliyete geçti.


Kütahya Berberler ve Kuaförler Güzellik Esnaf Odası Başkanı Mehmet Çaltı, özlem duydukları mesleklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Müşterilerine randevu sistemiyle hizmet sunacaklarını belirten Çaltı, "Salgına karşı gerekli tüm hijyen tedbirlerine aldık. Aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul etmeyeceğiz. Müşteri iş yerinde de bekleyemeyecek" dedi.


Cüneyt Erpolat isimli müşteri ise uzun zamandır tıraş olmayı beklediğini belirterek berber koltuğuna oturdu.

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