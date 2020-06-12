Kütahya Valiliğinden termik santrallerle ilgili açıklama

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Seyitömer beldesi ile Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde yeniden faaliyete başlayan termik santrallerin, üretim yapılan ünitelerin bacasında kül tutucu olarak mevcut bulunan elektrostatik filtrelerinin bakım ve revizyonlarının tamamlandığı bildirildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tunçbilek Termik Santrali'nin baca filtresi olmadan tekrar üretime başladığı, bu işlemi geceleri yaptığı gündüz saatlerinde ise çalışmaların durdurulduğu ve bölgede tekrar yoğun hava kirliliğinin oluştuğu şeklinde basında ve sosyal medyada yer alan haberler üzerine açıklama yapıldığı belirtildi.

31 Aralık 2019'a kadar, verilen süre içinde "Çevre Mevzuatı"na uyum yönündeki yatırımları tamamlayamadıkları gerekçesiyle merkeze bağlı Seyitömer beldesindeki Çelikler Seyitömer Termik Santrali ile Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki Çelikler Tunçbilek Termik Santrali'nde, 1 Ocak 2020'de üretimin durdurulduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşletme faaliyetinin durdurulmasının ardından geçen yaklaşık 6 aylık süre içinde firma, santrallerin her bir bacasında kül tutucu olarak mevcut bulunan elektrostatik filtrelerinin bakım ve revizyonlarını tamamlamış, baca gazındaki kükürdün indirgenmesi için 'Dry Sorbent Injection' baca gazı arıtma sisteminin kurulumunu gerçekleştirmiştir. Her yakma tesisinin atık gazların ve toz konsantrasyonlarının emisyon sınır değerleri içinde yer alıp almadığının kontrolü için sürekli emisyon ölçüm cihazları kurulumu tamamlanarak Sürekli Emisyon İzleme Sistemine entegre işleri yapılmıştır. Firmanın yapmış olduğu bu revizyonlar neticesinde Bakanlığımızca 04.06.2020'de Geçici Faaliyet Belgesi verilerek, çevre izni alabilmeleri için bir yıl süreyle izlemek şartıyla faaliyetlerine başlanılmasına izin verilmiştir."

- "Sistem devreye alınırken ilk yakıt olarak motorin kullanılıyor"

Tunçbilek Termik Santrali'nin devreye alınmasında ilk yakıt olarak motorin kullandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tunçbilek Termik Santrali'nin çalışma prensibi olarak yakma sistemlerinin yeniden devreye alınması sırasında veya arıza sonrası yeniden devreye alınması durumlarında ilk yakıt olarak öncelikle motorin kullanılmakta yeterli ısıya ulaşması ile fuel-oil takviyesi yapılmakta ve kazanların son nihai yakma ısısına ulaşmasını müteakip kömür beslemesi yapılarak sistem kararlı hale gelmektedir. Elektrostatik filtreler, kömürün yanmasını müteakip devreye girerek uçucu kül ve tozu tutmaktadır. Haberde geçen durumun kazanlar ısınana kadar fuel-oil ve motorin destekli yakıcı kullanılmasından dolayı bacalardan yer yer siyah duman çıkmasından kaynaklı olduğu görülmüştür."