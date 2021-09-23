  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kütahya Porselen’den Zuchex Fuarı’nda gövde gösterisi
Ekonomi

Kütahya Porselen’den Zuchex Fuarı’nda gövde gösterisi

Tasarımda mükemmelliği yeniden tanımladığı ürünleriyle dünya sofra kültürüne 50 yılı aşkındır değer kazandıran Kütahya Porselen, inovasyon ve tasarımda ulaştığı son noktayı Zuchex 2021’de gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 22:08:00 -
Kütahya Porselen’den Zuchex Fuarı’nda gövde gösterisi

En yeni ürünlerini ziyaretçilerine sunan şirket, global pazardan da yoğun ilgi gördü. Uzakdoğu, Avrupa, Amerika, Asya ülkelerinden misafirlerini standında ağırlayan Kütahya Porselen Zuchex Fuarı’na damgasını vurdu. Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, “Zuchex 2021’de tanıttığımız en yeni koleksiyonlarımızın ardında Kütahya Porselen’in Ar-Ge ve inovasyondaki gücü yer alıyor. En yeni teknolojileri üretimimize adapte ederek geliştirdiğimiz sıra dışı tasarımlarımızla dünyanın farklı sofralarında yerimizi alıyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay