Kütahya Porselen’den Zuchex Fuarı’nda gövde gösterisi
Tasarımda mükemmelliği yeniden tanımladığı ürünleriyle dünya sofra kültürüne 50 yılı aşkındır değer kazandıran Kütahya Porselen, inovasyon ve tasarımda ulaştığı son noktayı Zuchex 2021’de gözler önüne serdi.
En yeni ürünlerini ziyaretçilerine sunan şirket, global pazardan da yoğun ilgi gördü. Uzakdoğu, Avrupa, Amerika, Asya ülkelerinden misafirlerini standında ağırlayan Kütahya Porselen Zuchex Fuarı’na damgasını vurdu. Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, “Zuchex 2021’de tanıttığımız en yeni koleksiyonlarımızın ardında Kütahya Porselen’in Ar-Ge ve inovasyondaki gücü yer alıyor. En yeni teknolojileri üretimimize adapte ederek geliştirdiğimiz sıra dışı tasarımlarımızla dünyanın farklı sofralarında yerimizi alıyoruz” dedi.