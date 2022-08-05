Kütahya Parmakören TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi: Toki sonuçları 3+1, 4+1 kazananlar
TOKİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Kütahya Parmakören 3+1 136 ve 4+1 60 konutların kurası noter huzurunda çekilen kura neticesinde belli oldu. TOKİ kura sonuçları neticesinde Kütahya Parmakören konutlarında kimin ev sahibi olduğu başvuruda bulunanlar tarafından bir hayli merak ediliyor. İşte TOKİ Kütahya Parmakören kura çekiliş sonuçları:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından TOKİ Kütahya Parmakören 3+1 ve 4+1 konutların kurası noter huzurunda çekilen kura neticesinde belli oldu.
Kütahya Parmakören TOKİ kura sonuçları isim listesi:
Gülcan Yiğit
Mehmet Akbulu
Ufuk Gürsoy
Rabia Şahin
Gülsüm Erol
Fikret Diştaş
Gökhan Tomruk
Hasan Hüseyin Ceyhan
Sefa İlhan
Adem Akdoğan
Halil İbrahim Yüksel
TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın