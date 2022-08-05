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Ekonomi Kütahya Parmakören TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi: Toki sonuçları 3+1, 4+1 kazananlar
Ekonomi

Kütahya Parmakören TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi: Toki sonuçları 3+1, 4+1 kazananlar

TOKİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Kütahya Parmakören 3+1 136 ve 4+1 60 konutların kurası noter huzurunda çekilen kura neticesinde belli oldu. TOKİ kura sonuçları neticesinde Kütahya Parmakören konutlarında kimin ev sahibi olduğu başvuruda bulunanlar tarafından bir hayli merak ediliyor. İşte TOKİ Kütahya Parmakören kura çekiliş sonuçları:

Yeniakit Publisher
2022-08-05 11:01:00 - 2022-08-05 11:08:38
Kütahya Parmakören TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi: Toki sonuçları 3+1, 4+1 kazananlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından TOKİ Kütahya Parmakören 3+1 ve 4+1 konutların kurası noter huzurunda çekilen kura neticesinde belli oldu.

Kütahya Parmakören TOKİ kura sonuçları isim listesi: 

Gülcan Yiğit

Mehmet Akbulu

Ufuk Gürsoy

Rabia Şahin

Gülsüm Erol

Fikret Diştaş

Gökhan Tomruk

Hasan Hüseyin Ceyhan

Sefa İlhan

Adem Akdoğan

Halil İbrahim Yüksel

TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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