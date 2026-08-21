  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sır perdesi aralanıyor: Feth-i kabir yapılan Denizolgun'un naaşı mezarına konuldu Marmara mikrodepremlerle sallandı! İşte, yaşanan hareketliliğin sebebi Rusya’da İHA saldırısına uğramıştı! 289 metrelik dev gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti TSK filosuna yeni canavar: İ-ZAHA görücüye çıktı! 10 farklı görevi tek başına yapıyor Beşiktaş Avrupa’da şov yaptı Trabzonspor evinde yıkıldı Sarhoş sürücü 84 metre uçtu, camiye girdi! Cezayı duyunca ikinci şoku yaşadı İsrail’in dünyaya açılan kapısında hayat durdu! 100 bin yolcu, 600 uçuş: Ben Gurion’da büyük kaos İran'dan ABD'nin yaptırımlarına rest: Hesaplarınız yine boşa çıkacak Öcalan serbest kalacak mı? İşte net cevap
Kobi Kütahya OSB’de enerjide verimlilik hamlesi!
Kobi

Kütahya OSB’de enerjide verimlilik hamlesi!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kütahya OSB’de enerjide verimlilik hamlesi!

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, OSB Akademi kapsamında sanayide enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik bilincini artırmaya yönelik eğitimlerini sürdürüyor.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB), enerji kullanımının daha etkin yönetilmesi ve maliyetlerin azaltılmasına yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

 

’ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri’ eğitimi, Eğitmen Erol Güngör’ün anlatımıyla gerçekleştirildi. Eğitimde, enerji kullanımının, tüketiminin ve enerji verimliliğinin sistematik şekilde yönetilmesini sağlayan ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Standardı ele alındı. Katılımcılara standardın amacı, kapsamı, temel yapısı ve kuruluşlara sağladığı faydalar hakkında bilgiler aktarıldı. Programda ayrıca, Enerji Yönetim Sistemi kavramı ve yaklaşımları, ISO 50001:2018 kapsamında yer alan tanım ve terminoloji, standart maddeleri ve uygulama örnekleri detaylı şekilde değerlendirildi. Enerji performansının sürekli iyileştirilmesine rehberlik eden standardın; enerji maliyetlerinin azaltılması, tasarruf imkânlarının geliştirilmesi, yeni fırsatların ortaya çıkarılması ve kuruluşların rekabet gücünün artırılması açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Eğitim kapsamında ISO 50001:2018 standardının sektör ve kuruluş büyüklüğünden bağımsız olarak uygulanabilen esnek yapısı da ele alındı. Katılımcılar, enerji kullanımını ve tüketimini daha etkin yönetmenin yanı sıra enerji verimliliğini artırmaya yönelik sistematik uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim kazandı.

 

Programın sonunda, etkin enerji yönetiminin kuruluşların sürdürülebilirlik hedefleri ve kurumsal gelişimleri açısından önemine vurgu yapılırken, OSB Akademi’nin sanayinin güncel ihtiyaçlarına yönelik nitelikli eğitim programlarıyla çalışanların mesleki gelişimine katkı sunmaya devam edeceği belirtildi.

Bursa’da 5 bin KOBİ için dev hamle! Dünyaya örnek olacak üretim üssü kuruluyor
Bursa’da 5 bin KOBİ için dev hamle! Dünyaya örnek olacak üretim üssü kuruluyor

Kobi

Bursa’da 5 bin KOBİ için dev hamle! Dünyaya örnek olacak üretim üssü kuruluyor

Kimlik avı, dolandırıcılık ve finansal tehditler artıyor! Siber çetelerin yeni hedefi KOBİ’ler
Kimlik avı, dolandırıcılık ve finansal tehditler artıyor! Siber çetelerin yeni hedefi KOBİ’ler

Gündem

Kimlik avı, dolandırıcılık ve finansal tehditler artıyor! Siber çetelerin yeni hedefi KOBİ’ler

Sigorta sektöründe yeni dönem hazırlığı! KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaşacak
Sigorta sektöründe yeni dönem hazırlığı! KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaşacak

Kobi

Sigorta sektöründe yeni dönem hazırlığı! KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaşacak

İmalatçı KOBİ’lere 500 bin TL’ye kadar destek!
İmalatçı KOBİ’lere 500 bin TL’ye kadar destek!

Kobi

İmalatçı KOBİ’lere 500 bin TL’ye kadar destek!

Yalova Makine İhtisas OSB’den 4 standartta başarı
Yalova Makine İhtisas OSB’den 4 standartta başarı

Kobi

Yalova Makine İhtisas OSB’den 4 standartta başarı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail’in dünyaya açılan kapısında hayat durdu! 100 bin yolcu, 600 uçuş: Ben Gurion’da büyük kaos
Gündem

İsrail’in dünyaya açılan kapısında hayat durdu! 100 bin yolcu, 600 uçuş: Ben Gurion’da büyük kaos

İsrail’in en kritik ulaşım merkezlerinden Ben Gurion Havalimanı’nda çalışanların iş bırakması ortalığı karıştırdı. Check-in kontuarları kapa..
Kuytul soruşturmasına yönelik dezenformasyonlara cevap geldi: Görüntüler de ele geçirilen para da operasyona ait
Gündem

Kuytul soruşturmasına yönelik dezenformasyonlara cevap geldi: Görüntüler de ele geçirilen para da operasyona ait

Gözaltına alınan isimlerin ve sosyal medyadaki destekçilerinin Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul’a yönelik baskın ile ilgili asılsız pay..
Rüşvetçilerin dili çözüldü! İtiraflar geliyor Ekrem kıvırıyor
Gündem

Rüşvetçilerin dili çözüldü! İtiraflar geliyor Ekrem kıvırıyor

Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu, müteahhit Seyfi Beyaz’ın 7 dükkân, 5 daire ve 3.5 milyon lira rüşvet verdiğini itiraf etmesinin ardından..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23