Kütahya OSB’de enerjide verimlilik hamlesi!

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB), enerji kullanımının daha etkin yönetilmesi ve maliyetlerin azaltılmasına yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

’ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri’ eğitimi, Eğitmen Erol Güngör’ün anlatımıyla gerçekleştirildi. Eğitimde, enerji kullanımının, tüketiminin ve enerji verimliliğinin sistematik şekilde yönetilmesini sağlayan ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Standardı ele alındı. Katılımcılara standardın amacı, kapsamı, temel yapısı ve kuruluşlara sağladığı faydalar hakkında bilgiler aktarıldı. Programda ayrıca, Enerji Yönetim Sistemi kavramı ve yaklaşımları, ISO 50001:2018 kapsamında yer alan tanım ve terminoloji, standart maddeleri ve uygulama örnekleri detaylı şekilde değerlendirildi. Enerji performansının sürekli iyileştirilmesine rehberlik eden standardın; enerji maliyetlerinin azaltılması, tasarruf imkânlarının geliştirilmesi, yeni fırsatların ortaya çıkarılması ve kuruluşların rekabet gücünün artırılması açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Eğitim kapsamında ISO 50001:2018 standardının sektör ve kuruluş büyüklüğünden bağımsız olarak uygulanabilen esnek yapısı da ele alındı. Katılımcılar, enerji kullanımını ve tüketimini daha etkin yönetmenin yanı sıra enerji verimliliğini artırmaya yönelik sistematik uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim kazandı.

Programın sonunda, etkin enerji yönetiminin kuruluşların sürdürülebilirlik hedefleri ve kurumsal gelişimleri açısından önemine vurgu yapılırken, OSB Akademi’nin sanayinin güncel ihtiyaçlarına yönelik nitelikli eğitim programlarıyla çalışanların mesleki gelişimine katkı sunmaya devam edeceği belirtildi.