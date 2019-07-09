Kütahya merkezli uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon Simav ilçesi ile İzmir ve Bursa'daki operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 20 şüpheli yakalandı.

Kütahya merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda20 zanlı gözaltına alındı. Kütahya'nınSimav ilçesinde organize bir şekilde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiası üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen şüphelileri takibe aldı. Çalışmalar sonucunda Simav ileİzmir ve Bursa'da belirlenen 20 adrese 25 jandarma timi tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu ev ve işyerlerinde3 narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda 50 gram esrar,8 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 av tüfeği,ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, iki piyade tüfeği, 22 cep telefonu ile SIM kartlar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 20 zanlının Simav Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

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