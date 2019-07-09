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Kütahya merkezli uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Simav ilçesi ile İzmir ve Bursa'daki operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 20 şüpheli yakalandı.

09 Temmuz 2019 Salı 16:15
Kütahya merkezli uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Kütahya merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda20 zanlı gözaltına alındı.

Kütahya'nınSimav ilçesinde organize bir şekilde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiası üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen şüphelileri takibe aldı.

Çalışmalar sonucunda Simav ileİzmir ve Bursa'da belirlenen 20 adrese 25 jandarma timi tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Söz konusu ev ve yerlerinde3 narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda 50 gram esrar,8 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 av tüfeği,ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, iki piyade tüfeği, 22 cep telefonu ile SIM kartlar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 20 zanlının Simav Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:15
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  7. Bursa
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  11. uyuşturucu kullanma aparatı
  12. av tüfeği
  13. ruhsatsız tabanca
  14. kurusıkı tabanca
  15. piyade tüfeği
  16. cep telefonu
  17. SIM kartlar
  18. Simav Jandarma Komutanlığı

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