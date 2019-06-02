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Kütahya lise taban puanları 2019 Kütahya lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Kütahya lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

02 Haziran 2019 Pazar 18:47
Kütahya lise taban puanları 2019 Kütahya lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Kütahya lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Yozgat liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte Kütahya lise yüzdelik dilimleri 2019. 

MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi taban puanları

TAVŞANLI / Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi taban puanları

GEDİZ / Gediz Fen Lisesi taban puanları

SİMAV / Simav Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

TAVŞANLI / Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MEB LGS lise taban puanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 18:47
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