Kütahya Hisarcık'ta orman yangını kontrol altına alındı, 3 hektar arazi zarar gördü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şeyhler köyü yakınlarındaki Ören mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve rüzgarla büyüyen yangına 11 araç ve çok sayıda personel müdahale etti.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çıkan orman yangını, 11 araç ve çok sayıda personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, Şeyhler köyü yakınlarındaki Ören mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında 3 hektar tarım ve orman arazisinin zarar gördüğü öğrenildi.