Kütahya Evliya Çelebi Mehteran Takımı’ndan Günlüce’de halk konseri

Kütahya Evliya Çelebi Mehteran Takımı, Emet’in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü etkinliklerinde halka konser verdi.

Kurtuluş Savaşı’nın önemli cephelerinden olan Emet Günlüce köyünde düzenlenen etkinliğe Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte yaklaşık 45 dakika sahne alan Kütahya Evliya Çelebi Mehteran Takımı, verdiği muhteşem konserle izleyenlerden tam not aldı.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ’’Günlüce köyünde, Cevizdere Zaferini kazanan aziz şehitlerimizin torunlarıyla beraberiz. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın, bir daha Kurtuluş Savaşı yaşatmasın. Yaşanması halinde de herkes şunu bilsin ki bu ülkede Mustafa Kemal’ler tükenmez. Bu insanların içinden nice Mustafa Kemal’ler çıkacaktır. Burada kurtuluş savaşında canını veren tüm şehitlerimizi yad ediyorum. Günlüceli efelerin ruhu şad olsun’’ dedi.

Kurtuluş Savaşı’nda bölgede ilk mücadeleye katılan köyün Günlüce Köyü olduğunu belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ’’Bizler bugün 97 yıl evvel kazanılan zaferi kutluyoruz. Emet Günlüce köyü Cevizdere Zaferi, düşmanı zayıflatmış ve Dumlupınar zaferine katkı sağlamıştır. Dumlupınar zaferi kazanılmış ve akabinde 3 Eylül’de Emet’inkurtuluşu gerçekleşmiştir. Bizler bugün buradakazanılan bu zaferi unutmayarak mehteran gösterisi yaptık ve pilav ikram ettik’’ diye konuştu.

Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.(YD-EFE)