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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Besyo sınav tarihi Dumlupınar Üniversitesi sınav sonuçları Dumlupınar Üniversitesi besyo kayıtları

Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokulu (BESYO) bölümlerine başvuruda bulunan adaylar BESYO 2019 sınav tarihlerini araştırmaya devam ediyor. Araştırılan besyo arasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Besyo sınav tarihi de var.Peki Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Besyo sınavları ne zaman yapılacak? Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Besyo sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Besyo başvuru şartları neler? Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Besyo kayıt başvuru belgeleri neler? İşte Kütahya Dumlupınar Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu sınavlarına ilişkin detaylar.

20 Ağustos 2019 Salı 14:37
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Besyo sınav tarihi Dumlupınar Üniversitesi sınav sonuçları Dumlupınar Üniversitesi besyo kayıtları

Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokulu (BESYO) bölümlerine başvuruda bulunan adaylar BESYO 2019 sınav tarihlerini araştırmaya devam ediyor. Araştırılan besyo arasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Besyo sınav tarihi de var.  Peki Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Besyo sınavları ne zaman yapılacak? Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Besyo sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Besyo başvuru şartları neler? Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Besyo kayıt başvuru belgeleri neler? İşte Kütahya Dumlupınar Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu sınavlarına ilişkin detaylar.

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümlerine (programlarına) ön kayıtlar 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Germiyan Yerleşkesindeki Ön Kayıt Bürosu’na şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adayların dijital resimleri alınacağı için posta ile veya vekâleten ön kayıt yaptırılamaz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Besyo ön kayıt koşulları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Adayın Konuşma, Sağlık ve Fiziksel herhangi bir engelinin bulunmaması, Daha önce bir Yüksek Öğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmamış olmak, Ön kayıt başvurusunda bulunacak adaylar için tüm bölümlerde geçerli olmak üzere; 2019 yılında TYT’ye giren ve aşağıdaki tabloda belirtilen baraj puanına sahip tüm alanlardan mezun adaylar ön kayıt için müracaat edebileceklerdir. ( 2018 TYT Puanı ile müracaat etmek isteyen adaylar, 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmemiş olmak koşuluyla, 2018 TYT Dönüştürülmüş Puanı ile başvurabileceklerdir). 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Programlarına müracaat eden adaylar iki aşamalı özel yetenek giriş sınavına alınacaklardır.

Birinci aşama sınavları 26-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında, ikinci aşama sınavları ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacaktır.

Adaylar seçtikleri spor dalı sınavına, T.C. Kimlik numarası sırasına göre alınacaklardır. Adaylar sınav programında ilan edilen gün ve saatte sınav yerinde sınav giriş belgesi, resmi kimliği (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport), göğüs numarası ve katıldığı spor dalına özgü spor malzemeleri ile hazır bulunacaklardır. 

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:37
  1. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Besyo sınav tarihi
  2. Dumlupınar Üniversitesi sınav sonuçları
  3. Dumlupınar Üniversitesi besyo kayıtları

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