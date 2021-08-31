Kütahya depremi kaç saniye sürdü? Deprem ne kadar sürdü? Kütahya depremi merkez üssü nere?

Sel, heyelan ve orman yangınlarından sonra şimdi de deprem vatandaşları korkuttu. Gelen son dakika haberine göre, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Afyonkarahisar, Bursa, Uşak, Aydın, Eskişehir gibi çevre illerden de hissedildi.

Kütahya depremi kaç saniye sürdü?

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, depremle ilgili "5-6 saniye sürdü, olumsuz bir durum yok" açıklamasını yaptı. Türk Kızılay ekipleri de deprem sonrası gelişmeleri yakından takip ediyor.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, "Bayağı hissettik. Bütün ekiplerimiz sahada. Alanda çalışmalara devam ediyoruz. Şu an itibari ile bir sıkıntı görünmüyor" açıklamasını yaptı.

Kütahya depremi can kaybı var mı?

AFAD'dan yapılan açıklamada "Geçmiş olsun Kütahya. Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi. ​Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Altıntaş ilçesi Aydınlar köyü, büyüklüğünü ise 4.9 olarak açıkladı.