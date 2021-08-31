Kütahya deprem fay hattı nereden geçiyor? Kütahya depremi son dakika!

AFAD'ın son dakika açıklamasına göre saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Ankara, Eskişehir, Afyon ve Konya'dan da hissedildi. AFAD, "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" açıklamasını yaptı. Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "5-6 saniye sürdü, olumsuz bir durum yok" dedi.

Kütahya depremi yıkılan bina var mı?

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, depremle ilgili "5-6 saniye sürdü, olumsuz bir durum yok" açıklamasını yaptı. Türk Kızılay ekipleri de deprem sonrası gelişmeleri yakından takip ediyor. Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, "Bayağı hissettik. Bütün ekiplerimiz sahada. Alanda çalışmalara devam ediyoruz. Şu an itibari ile bir sıkıntı görünmüyor" açıklamasını yaptı.





Kütahya'da fay hattı nereden geçiyor?

Kütahya deprem risk haritasına bakıldığında Domaniç, Tunçbilek, Taşvanlı, Köprüören, Porsuk, Sabuncu, Altıntaş, Dumlupınar ikinci derece deprem bölgesinde yer alırken, Simav, Emet, Dağardi, Hisarcık, Örencik, Aslanapa, Çavdarhisar, Gediz, Pazarlar, Saphane ise birinci dereceden deprem kuşağında yer almakta. Kütahya fay hattalır, Akşehir’den başlayıp, kuzeybatı yönünde ilerleyen Gediz ve Simav fay hatlarıdır.

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