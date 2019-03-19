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Kütahya Adliyesi personelinden kan bağışı kampanyasına destek

Kütahya Adliyesi ile Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen "Kütahya Adliyesinde Her Kan, Kurtarılan 3 Candır" kan bağışı kampanyası kapsamında adliye çalışanları kan bağışında bulundu.

19 Mart 2019 Salı 11:54
Kütahya Adliyesi personelinden kan bağışı kampanyasına destek

Kütahya Adliyesi ile Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen "Kütahya Adliyesinde Her Kan, Kurtarılan 3 Candır" kan bağışı kampanyası kapsamında adliye çalışanları kan bağışında bulundu.


Adliye Ana bina ve Hukuk Mahkemelerine ait ek binada gerçekleştirilen kampanyaya, Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Celal Yücel, Cumhuriyet Savcıları ve hakimler ile adliye personeli katıldı.


Başsavcı Evren Akbey, Kızılay’ın kamuoyu nezdinde bilinen en önemli faaliyetinden birinin, ülkesindeki kan ihtiyacının karşılanmasını sağlamak olduğunu ifade ederek, " Kızılay Kütahya Şubesi ile irtibata geçerek, iki gün boyunca kan bağışı etkinliğini düzenlemiş bulunuyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de bu etkinlikleri devam ettirme gaye ve inancındayız" şeklinde konuştu.


Kan vermenin gönüllülüğe dayandığını ifade eden Akbey, her gün yaklaşık 9 bin kişinin kana ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle de böyle etkinlikleri devamlı kılmanın önemine işaret etti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:54
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