Küt böreği nasıl yapılır? Küt böreği tarifi
Küt böreği yapılışı | Hafta sonu kahvaltısına leziz bir börek hazırlamak isteyenler 'Küt böreği nasıl yapılır?' sorusuna cevap arıyor. Peki, küt böreği nasıl oluyor? Ev yapımı küt böreği tarifi
Sıcacık, bol pudra şekerli küt böreğine kim 'hayır' diyebilir? İşte, leziz bir börek tarifi
Küt böreği tarifi
Malzemeler:
- 1 kilo un
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 125 gram tereyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 3,5 su bardağı kadar su
Süslemek için:
- Pudra şekeri
Küt böreği nasıl yapılır?
Geniş bir yoğurma kabının içerisine un alın.
Unun ortasını alın ve 3 su bardağı su ile tuz ekleyin.
Şli yapışmayan bir hamur elde etmeniz gerekiyor bu sebeple suyu artırmanız gerekebilir.
Hamuru güzelce yoğurduktan sonra 6 parçaya ayırın.
Hamurları servis tabağı büyüklüğünde merdane yardımıyla açın.
Tereyağını eritin.
Açtığınız hamurdan bir parçayı tepsiye alın ve üzerine tereyağı sürün.
Tüm katlar için bu yöntemi sürdürün.
Ardından hamuru 30 dakika dinlendirin.
30 dakikanın sonunda tezgahı yağlayın ve bir kat hamuru alıp iyice açın. Açtığınız hamuru dörde katlayın ve tepsiye yerleştirin.
Tüm hamurları üst üste bu yöntemle dizin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık yarım saat kadar böreğinizi pişirin.
Servis aşamasında küt böreğini pudra şekeri ile tatlandırın.
Afiyet olsun.