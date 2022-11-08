Küsuf ve husuf namazı ne zaman kılınır? Husuf namazı ne zaman kılınır? Ay tutulması namazı nasıl kılınır? Ay tutulması namazının kılınışı

Ay tutulması namazı bugün meydana gelecek olan ay tutulması ile birlikte internette araştırılmaya başlandı. Husuf namazı olarak da ifade edilen bu namaz iki rekât olarak kılınıyor. Güneş açılıncaya kadar duâ ile meşgul olunur. Husûf namazı ise cemâatsiz kılınır. Peki, Güneş ve Ay tutulması esnasında kılınan namaz husuf namazı fazileti nedir? Husuf namazı nasıl kılınır? İşte küsuf ve husuf namazlarının faziletleri ve hükmü… tüm detaylar...

HUSUF NAMAZI NEDİR? HUSUF NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

İmam-ı Azama göre bu namazın camide cemaatla kılınması sünnet değildir. Fakat kılındığı takdirde de bir beis yoktur, câizdir. Husuf namazı Ay tutulmasından sonra kişinin kendi evinde tek başına kıldığı nafile bir namazdır. Husûf namazı sünnettir ve iki rekâttır. Güneş açılıncaya kadar duâ ile meşgul olunur. Husûf namazı cemâatsiz kılınır.

HUSUF NAMAZI NASIL KILINIR?

Ay tutulması Güneş tutulmasından daha fazla olduğu halde Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bu sebeple namaz kılmadığını öne süren İmam Ebu Hanife ve Malik, husuf namazının sünnet olmadığını söylemişlerdir. Ancak böyle bir durumda tek başına iki rekat namaz kılınabilir, fakat cemaat yapılmaz. İmam Şafii ve İmam Ahmed b. Hanbel’e göre ise Husuf namazı da Küsuf namazı gibi sünnettir, cemaatle kılınır.

HUSUF NAMAZI KILINIŞI!

BİRİNCİ REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Husuf namazı kılmaya" diye niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.

Sübhaneke'yi okunur.

Euzü-besmele çekilir.

Fatiha Suresini okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir.

İKİNCİ REKAT

Ayağa kalkarak kıyama durulur.

Besmele çekilir.

Fatiha Suresini okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

Sık sorulan soru ve cevaplar

Küsuf namazı nasıl kılınır?

Küsuf namazı nasıl kılınır? Şafiilere, Malikilere ve Hanbelîlere göre ise Küsuf namazı 2 rekâttır. Her bir rekâtte iki kıyam ve iki rükû yapılır. Şöyle ki: Birinci kıyamdan sonra rükû, ardından tekrar kıyam, ardından tekrar rüku; sonra secdeler yapılır ve ikinci rekate kalkılır.

Küsuf ve husuf namazı ne zaman kılınır?

Küsuf namazı, Güneş tutulmasında kılınmaktadır. Husuf namazı ise Ay tutulması olduğu zaman kılınması gereken bir namaz türüdür.

Husuf namazı ne zaman kılınır?

Küsûf namazı ezan ve kāmet okunmaksızın cemaatle ya da tek başına kılınabilir. Ancak fakihlerin çoğunluğuna göre cemaatle kılınması daha faziletlidir. Seferî durumundaki kimseler tarafından da kılınabilen bu namazın vakti güneş tutulmasının başlamasından sona ermesine kadar süren zaman dilimidir.

Husuf namazı nasıl niyet edilir?

"Niyet ettim Allah rızası için Husûf Namazı kılmaya diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Subhaneke'yi okuruz. Euzü-besmele çekeriz.

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AY TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK? Ay TUTULMASI ne zaman olacak 2022, saat kaçta

Ay tutulması 8 Kasım Salı günü Türkiye saati ile 11.02'de başlayacak. Boğa Burcu'nda 16 derecede gerçeklşecek olan ay tutulması saat 16.56'da sona erecek. Tutulma saat 13.59'da zirve noktasına ulaşacak. Tam tutulma saat 14.41'de tamamlanacak. Ay tutulmasında tutulma olayı yaklaşık olarak 1 saat civarı sürer.

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