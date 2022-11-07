Ay tutulması yarın: Ay tutulması saat kaçta gerçekleşecek? Türkiye'den görülebilecek mi? 8 Kasım 2022

Ay tutulması için geri sayım başlarken gök olaylarını yakından takip edenler detaylarını merak ediyor. Ay tutulması saati ile ilgili araştırmalar başladı. Geçtiğimiz ay güneş tutulmasından sonra gözler bu ay gerçekleşecek olan ay tutulmasına çevrildi.

2022 yılının ikinci ve son Ay tutulmasının gerçekleşmesine saatler kaldı. Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yarın (8 Kasım 2022) yılın son Ay tutulması gerçekleşecek.

Ay'ın bakır renginde görüleceği Ay tutulması, yarın Asya, Avustralya Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenecek.

Tutulma, Asya, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenebilecek.

Dünya'nın gölge konisine saat 12.09'da girmeye başlayacak, saat 13.17'de tamamıyla girecek olan Ay, saat 13.59'da tutulma ortasına ulaşıp bakır renginde görülecek. Tam tutulma, saat 14.41'de tamamlanacak. Ay, saat 15.52'de yarı gölgeden çıkacak ve tutulma sonlanacak.

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Türkiye'den izlenemeyecek olan tutulma, yarın saat 11.02'de Ay'ın Dünya'nın yarı gölgesine girmesiyle başlayacak. Türkiye saati ile 11.02'de Ay'ın Dünya'nın yarı gölgesine girmesiyle başlayacak.

Ay, Dünya'nın etrafındaki yörüngesinde dolanırken zaman zaman Dünya'nın gölgesine giriyor. Dolunay evresinde gerçekleşen bu geçişlerde, Güneş'ten aldığı ışığın bir kısmının ya da tamamının Dünya tarafından engellenmesiyle Ay'ın parlaklığı azalıyor. Bu olay, Ay tutulması olarak adlandırılıyor. Ay tutulması "parçalı", "tam" veya "yarı gölge" tutulmaları olarak üç şekilde gerçekleşebiliyor. Tam tutulma sırasında Ay, gölge konisinin içerisine giriyor ve Dünya'nın gölgesi tamamen Ay'ın üzerine düşüyor.

BU SENE AY TUTULMASI NERELERDE GÖRÜLECEK?

2022 ay tutulması Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek.

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir.

Bugünkü Ay TUTULMASI görüntülerine yer vereceğiz. #ay #aytutulması

8 KASIM AY TUTULMASI ETKİLERİ - Ay tutulması sonucu ne olur?

Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer.