Küstah Yunan karikatür çizdiğine pişman oldu

Kısa süre önce Türkiye ve Libya arasında anlaşma imzalanmış ve bu anlaşmayla Libya'nın münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) Türk şirketleri tarafından petrol ve doğalgaz aranması amacıyla kiralanmasının önü açılmıştı. Söz konusu anlaşma Yunanistan tarafının tepkisini çekerken, Yunan Gazetesi Kathimerini de söz konusu anlaşmayı tuvalet kağıdına benzeten bir karikatür yayımlanmıştı.

Bugün ise Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya’ya yaptığı ziyarette Başkent Trablus’a indiğinde uçaktan inmeyi reddederek doğrudan Bingazi’ye geçti. Dendias’ı karşılamak üzere havalimanına gelen Libya Dışişleri Bakanı Naila Mangous’a rağmen Dendias’ın uçaktan inmeyerek doğrudan Bingazi’ye gitmesi ve Darbeci General Hafter ile bir araya gelmesi Libya hükümetinin tepkisini çekti. Yunanistan ile Libya arasında diplomatik krize neden olan olay sonrası Libya Dışişleri Bakanlığı Yunanistan’a kınama mesajı yayımladı ve gerekli tedbiri alacaklarını duyurdu.

Yunanistan tarafının daha önce gazete manşetleriyle Türkiye-Libya arasındaki anlaşmayı tuvalet kağıdına benzetmesi, bugün de diplomatik nezaketleri hiçe sayarak iki ülke arasında krize neden olması sosyal medyada dikkat çeken bir karikatürle karşılık buldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Türkiye ve Libya arasındaki anlaşmayı tuvalet kağıdına benzeten Yunanlılara dikkat çeken bir videoyu paylaşarak tepki gösterdi. Büyük beğeni alan karikatür videosunda Türkiye ve Libya arasınki anlaşmayı tuvalet kağıdına benzeten Yunanlıların aslında tuvalet kağıdının arasına sarılmış vaziyette ABD tarafından denize itildiği hatırlatılıyor.