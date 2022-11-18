  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Küstah Yunan karikatür çizdiğine pişman oldu
Dünya

Küstah Yunan karikatür çizdiğine pişman oldu

Türkiye-Libya arasındaki anlaşmayı tuvalet kağıdına benzeten yunan gazetesine sosyal medyadan sert tepki gösterildi. Cevap olarak çizilen karikatür ise çok manidardı.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 01:41:00 -

Kısa süre önce Türkiye ve Libya arasında anlaşma imzalanmış ve bu anlaşmayla Libya'nın münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) Türk şirketleri tarafından petrol ve doğalgaz aranması amacıyla kiralanmasının önü açılmıştı. Söz konusu anlaşma Yunanistan tarafının tepkisini çekerken, Yunan Gazetesi Kathimerini de söz konusu anlaşmayı tuvalet kağıdına benzeten bir karikatür yayımlanmıştı.

Bugün ise Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya’ya yaptığı ziyarette Başkent Trablus’a indiğinde uçaktan inmeyi reddederek doğrudan Bingazi’ye geçti. Dendias’ı karşılamak üzere havalimanına gelen Libya Dışişleri Bakanı Naila Mangous’a rağmen Dendias’ın uçaktan inmeyerek doğrudan Bingazi’ye gitmesi ve Darbeci General Hafter ile bir araya gelmesi Libya hükümetinin tepkisini çekti. Yunanistan ile Libya arasında diplomatik krize neden olan olay sonrası Libya Dışişleri Bakanlığı Yunanistan’a kınama mesajı yayımladı ve gerekli tedbiri alacaklarını duyurdu.

Yunanistan tarafının daha önce gazete manşetleriyle Türkiye-Libya arasındaki anlaşmayı tuvalet kağıdına benzetmesi, bugün de diplomatik nezaketleri hiçe sayarak iki ülke arasında krize neden olması sosyal medyada dikkat çeken bir karikatürle karşılık buldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Türkiye ve Libya arasındaki anlaşmayı tuvalet kağıdına benzeten Yunanlılara dikkat çeken bir videoyu paylaşarak tepki gösterdi. Büyük beğeni alan karikatür videosunda Türkiye ve Libya arasınki anlaşmayı tuvalet kağıdına benzeten Yunanlıların aslında tuvalet kağıdının arasına sarılmış vaziyette ABD tarafından denize itildiği hatırlatılıyor.

Türkiye bu görüntüleri paylaştı, Yunanistan çıldırdı! Resmen deliye döndüler
Türkiye bu görüntüleri paylaştı, Yunanistan çıldırdı! Resmen deliye döndüler

Dünya

Türkiye bu görüntüleri paylaştı, Yunanistan çıldırdı! Resmen deliye döndüler

Yunanistan'dan skandal adım! Apar topar bunu gündeme getirdiler
Yunanistan'dan skandal adım! Apar topar bunu gündeme getirdiler

Dünya

Yunanistan'dan skandal adım! Apar topar bunu gündeme getirdiler

Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ı zıplattı... Soluğu orada aldılar
Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ı zıplattı... Soluğu orada aldılar

Gündem

Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ı zıplattı... Soluğu orada aldılar

Yunanistan'a kaçacaklardı... Tutuklandılar
Yunanistan'a kaçacaklardı... Tutuklandılar

Yerel

Yunanistan'a kaçacaklardı... Tutuklandılar

Yunanistan'a kaçarken yakalandı!
Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Yerel

Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Beslediği yılan soktu! FETÖ'cü, Yunanistan'ı karıştırdı
Beslediği yılan soktu! FETÖ'cü, Yunanistan'ı karıştırdı

Dünya

Beslediği yılan soktu! FETÖ'cü, Yunanistan'ı karıştırdı

Erdoğan-Biden görüşmesi Yunanistan'da gündem oldu! Dikkat çeken F-16 vurgusu
Erdoğan-Biden görüşmesi Yunanistan'da gündem oldu! Dikkat çeken F-16 vurgusu

Gündem

Erdoğan-Biden görüşmesi Yunanistan'da gündem oldu! Dikkat çeken F-16 vurgusu

G20 Liderler Zirvesi'nde ayar vermişti... Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ı salladı
G20 Liderler Zirvesi'nde ayar vermişti... Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ı salladı

Gündem

G20 Liderler Zirvesi'nde ayar vermişti... Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ı salladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23