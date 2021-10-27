Küstah tehdit: 2023'te yüzde 90 oy alsa da onu oradan indireceğiz

İstanbul'da 'Kendine Muhabir' adlı YouTube kanalı tarafından çekilen videoya, iç savaş tehdidi yansıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te seçilmesi halinde sonuçları tanımayacağını söyleyen şahıs 'Kazansa bile onu oradan indireceğiz. İktidar olsa bile biz gençler olarak bu ülke için Atatürk gibi savaşacağız ve onu oradan indireceğiz. Bütün oyları alsa da gençler olarak onu oradan indireceğiz' dedi.

"Gerekirse iç savaş olacak"

Muhabirin "Nasıl olacak bu" sorusuna genç "Gerekirse iç savaş olacak ama biz yapacağız bunu." şeklinde cevap verdi.