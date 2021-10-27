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Gündem Küstah tehdit: 2023'te yüzde 90 oy alsa da onu oradan indireceğiz
Gündem

Küstah tehdit: 2023'te yüzde 90 oy alsa da onu oradan indireceğiz

İstanbul'da 'kendine muhabir' isimli bir Youtube kanalına röportaj veren bir kişi AK Parti iktidarına ilişkin küstah tehditler savurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 15:21:00 - 2021-10-27 15:23:37

İstanbul'da 'Kendine Muhabir' adlı YouTube kanalı tarafından çekilen videoya, iç savaş tehdidi yansıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te seçilmesi halinde sonuçları tanımayacağını söyleyen şahıs 'Kazansa bile onu oradan indireceğiz. İktidar olsa bile biz gençler olarak bu ülke için Atatürk gibi savaşacağız ve onu oradan indireceğiz. Bütün oyları alsa da gençler olarak onu oradan indireceğiz' dedi.

"Gerekirse iç savaş olacak"

Muhabirin "Nasıl olacak bu" sorusuna genç "Gerekirse iç savaş olacak ama biz yapacağız bunu." şeklinde cevap verdi.

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Yorumlar

Bekir

Bizde bir atasözü/deyim vardır. Isıracak köpek dişlerini göstermez.
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Hasan

Deneyinde görelim bakalım ne oluyor sizin o güvendiğiniz amerika bile kurtaramaz
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