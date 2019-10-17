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Küstah mektup sonrası ABD'liler Ankara'ya geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği küstah mektup sonrası ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Barış Pınarı Harekâtı ve ikili görüşmeler için Ankara'ya geldi.

17 Ekim 2019 Perşembe 13:24
Küstah mektup sonrası ABD'liler Ankara'ya geldi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyeti Ankara’ya getiren uçak 13.15’te Esenboğa Havalimanı’na indi. Pence'i havalimanında yetkililer karşıladı.

Pence ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve heyetini Ankara’ya getiren uçak da Pence'in uçağından yaklaşık 45 dakika önce Ankara'ya indi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dün Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmeler yapmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 13:24
  1. Ankara
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence

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