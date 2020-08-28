  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Küstah Macron'dan "Türkler güçten anlar" tehdidi!
Dünya

Küstah Macron'dan "Türkler güçten anlar" tehdidi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'le ilgili yaşanan gerilime yönelik küstah açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bölgedeki başarısını ve kararlılığını hazmedemeyen Macron, 'Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar' ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 23:52:00 -
Küstah Macron'dan "Türkler güçten anlar" tehdidi!

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimde Yunanistan'ı piyon olarak kullanan Fransa'dan skandal bir açıklama geldi.

Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aklınca tehdit etti. 

Türkiye ile Doğu Akdeniz üzerinden yaşanan gerilimle ilgili haddini aşan açıklamada bulunan Macron, Türkiye'ye karşı sert bir duruş sergilediğini ifade etti.

Türkiye'ye tehditler savuran ve Yunanistan'ı sürekli gazlayan Fransız Cumhurbaşkanı Macron açıklamasında, Akdeniz'deki kırmızı çizgileri için fiiliyatta bulunduğunu ve Türklerin yalnızca eylemlere saygı duyduğunu söyledi.

Macron Akdeniz'de uyguladığı politikayı Suriye'de de gerçekleştirdiğini öne sürerek "Bu kırmızı çizgi politikasıdır. Suriye'de de bunu yaptım." dedi.

Yunanistan'dan ABD ile birlikte yeni provokasyon: Doğu Akdeniz'den ilk görüntüler geldi!
Yunanistan'dan ABD ile birlikte yeni provokasyon: Doğu Akdeniz'den ilk görüntüler geldi!

Dünya

Yunanistan'dan ABD ile birlikte yeni provokasyon: Doğu Akdeniz'den ilk görüntüler geldi!

Küstah karikatür: BAE gazetesinden Yunanistan'a destek Türkiye'ye düşmanlık!
Küstah karikatür: BAE gazetesinden Yunanistan'a destek Türkiye'ye düşmanlık!

Dünya

Küstah karikatür: BAE gazetesinden Yunanistan'a destek Türkiye'ye düşmanlık!

AB'nin gözdağının ardından Erdoğan'dan kritik görüşme!
AB'nin gözdağının ardından Erdoğan'dan kritik görüşme!

Gündem

AB'nin gözdağının ardından Erdoğan'dan kritik görüşme!

Abdullah Ağar'dan 'Doğu Akdeniz' tepkisi: Ümit ediyorum, ne dediğinin farkındadır
Abdullah Ağar'dan 'Doğu Akdeniz' tepkisi: Ümit ediyorum, ne dediğinin farkındadır

Gündem

Abdullah Ağar'dan 'Doğu Akdeniz' tepkisi: Ümit ediyorum, ne dediğinin farkındadır

Yunanistan'ın provokasyonlarını görmezden geldiler! BM Doğu Akdeniz'de devreye girdi
Yunanistan'ın provokasyonlarını görmezden geldiler! BM Doğu Akdeniz'de devreye girdi

Dünya

Yunanistan'ın provokasyonlarını görmezden geldiler! BM Doğu Akdeniz'de devreye girdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı
Gündem

Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı

Areda Survey yaptığı son ankette vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Araştırmaya..
BAE'den küstah adım! Türkiye'ye karşı Girit'e savaş uçaklarını indirdiler
Dünya

BAE'den küstah adım! Türkiye'ye karşı Girit'e savaş uçaklarını indirdiler

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye karşı düzenlenen ortak tatbikat için savaş uçaklarını Girit Adası'na yolladı.
Aileler bu uygulamaya dikkat... Cepte çocuklara misyonerlik tuzağı!
Gündem

Aileler bu uygulamaya dikkat... Cepte çocuklara misyonerlik tuzağı!

Misyonerlik faaliyeti artık cep telefonlarına kadar girdi. Google Play’de Türkçe olarak kullanıma sunulan “Çocuklar İçin Kutsal Kitap” uygu..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı