Küstah Macron'dan "Türkler güçten anlar" tehdidi!

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimde Yunanistan'ı piyon olarak kullanan Fransa'dan skandal bir açıklama geldi.

Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aklınca tehdit etti.

Türkiye ile Doğu Akdeniz üzerinden yaşanan gerilimle ilgili haddini aşan açıklamada bulunan Macron, Türkiye'ye karşı sert bir duruş sergilediğini ifade etti.

Türkiye'ye tehditler savuran ve Yunanistan'ı sürekli gazlayan Fransız Cumhurbaşkanı Macron açıklamasında, Akdeniz'deki kırmızı çizgileri için fiiliyatta bulunduğunu ve Türklerin yalnızca eylemlere saygı duyduğunu söyledi.

Macron Akdeniz'de uyguladığı politikayı Suriye'de de gerçekleştirdiğini öne sürerek "Bu kırmızı çizgi politikasıdır. Suriye'de de bunu yaptım." dedi.