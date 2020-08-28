Küstah iddiayı yayınladılar! 'Türkiye oraya Suriyeli askerleri yolluyor'

Doğu Akdeniz’de Türkiye – Yunanistan gerilimi devam ederken, Azerbaycan ve Ermenistan temasına ilişkin skandal bir detay ortaya atıldı.

Ağustos 2012 tarihinde kurulan Suriye Demokratik Güçleri ile yakın ilişkisi olan Hawar Haber Ajansı (ANHA) Türkiye ile ilgili küstah iddiaları yayınladı.

Cuma günü Türkiye'nin Afrin ve Azaz kentlerinden Azerbaycan'a Suriyeli askerler yerleştirdiği söylentileri yayıldı.

Tepki çeken yayında Ermenistan ile arasında gerginlik olan Azerbaycan’a söz konusu Suriyeli askerlerin yardıma gideceği aktarıldı.

Libya iddiası

Aynı küstah iddia Libya için de ortaya atıldı. Kaynağı belli olmayan asılsız bilgi için rapor bile tutuldu.

ANHA raporunda Suriyeli savaşçıların 2 aylık kamp eğitimi yaptığını öne sürdü.