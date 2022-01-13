Küstah Boris Johnson’a ayar veren imama şok

Münübe Yılmaz

İngiltere’de, Başbakan Boris Johnson’ın başörtülü kadınlara yönelik alçakça hakaretlerini eleştiren bir vaize dava açıldı. 1 Kasım 2020 tarihinde Brighton Camii ve Müslüman Toplum Merkezi'nde ibadet edenlere yönelik verdiği vaazda, peçeli kadınları "banka soyguncusuna" benzeten küstah Johnson’a yüklenen Abubaker Deghayes adındaki vaizin “terörü teşvik” iddiasıyla yargılanmasına önceki gün başlandı. Londra Merkez Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Johnson'ın tesettür konusundaki çirkin sözlerine neden atıfta bulunduğunu açıklayan Deghayes, “Ben o konuşmamda şartları Allah'ın nasıl yönettiğinden bahsettim. Müslüman kadınların yüzlerini kapatmasıyla dalga geçen Bay Johnson, şimdi koronavirüs nedeniyle yüzünü bir maskeyle kapatıyor. Hatta maskeyi sadece kendisi takmakla kalmıyor, aynı zamanda herkes için bunu zorunlu tutuyor” dedi. Camide yaptığı konuşmada cihadın zorunlu olduğunu söylediği yönündeki iddialara da cevap veren Deghayes. “Cihad farzdır, kıyamete kadar da farz kalacaktır" diye konuştu.

Üzerinde "Özgür Filistin" yazan kıyafetle duruşmaya katıldı

Üzerinde "Özgür Filistin" yazan bir kıyafetle duruşmaya katılan 53 yaşındaki vaiz, terörü teşvik etme suçlamasını ise reddetti.

Johnson, Müslüman kadınlar için hadsiz ifadeler kullanmıştı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde, Danimarka'nın getirdiği peçe yasağıyla ilgili Daily Telegraph gazetesi için kaleme aldığı makalede peçeli kadınları "banka soyguncusuna" benzetmişti. Kendi seçmenlerinden yüzlerini açmalarını beklemeye hakkı olduğunu savunan Johnson, İngiltere'de okulların, üniversitelerin, şirketlerin ve devlet kurumlarının da öğrencilerinden benzer bir istekte bulunabilmesi gerektiğini iddia etmişti. Johnson, 2018 yılında yazdığı makalede, peçeli kadınlar için “Posta kutusuna benziyorlar” şeklinde hadsiz bir ifade de kullanmıştı.