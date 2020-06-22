Küstah açıklamalarda bulunan Sisi'ye bir tepki daha

Birleşmiş Milletler (BM), Mısır'ın, Libya'ya gerek duyulması halinde askeri müdahalede bulunabileceği açıklamasının ardından, "Libya'nın şu an ihtiyaç duyduğu en son şey daha fazla silah transferi, daha fazla askeri seferberlik ve topraklarında daha fazla yabancı paralı asker." açıklamasında bulundu.

BM Genel Sekreteri Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen darbeci Sisi'nin Libya'ya askeri müdahale açıklamasına ilişkin sorulara yanıt verdi.

Libya'daki askeri harekatların, silah transferleri ve silah ambargosu ihlallerinin alarm verici olduğunu belirten Dujarric, taraflara durumun daha da kötüye gitmesine neden olacak eylemlerden kaçınması çağrısı yaptı.

Dujarric, "Libya'nın şu an ihtiyaç duyduğu en son şey daha fazla silah transferi, daha fazla askeri seferberlik ve topraklarında daha fazla yabancı paralı asker." dedi.

Sisi'nin küstah açıklamaları

Darbeci Sisi, 20 Haziran Cumartesi günü, Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını aktaran Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.