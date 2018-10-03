Kusmasından endişe etmeyin



Kusma ve ishalin en sık sebebi sindirim sistemine alınan bir virüs veya yenilen gıdalardır. İshal de yenilen gıdalardan, enfeksiyondan veya antibiyotik alımından ortaya çıkar.



Kusma anne babaları endişelendirir. Çocuğun susuz kalacağından korkup hızla birşeyler içirmeye çalışmak doğru değildir. Bunun yavaş yavaş, yudum yudum olması iyidir. Yemesi için zorlamayın. Başka ciddi bir sebep yoksa, çoğu kusma yaklaşık 12 saatte geçecek, çocuk rahatlayacaktır.

Kusmak sağlık işareti

İnsan eğer tabii besinler alıyorsa, fazlasını, bünyesine uygun olmayanı, zararlı olanı ve hazmedemediğini kusabilir. Aslında kusmak zararlı değil, faydalıdır. Çünki yenilmiş veya içilmiş olan zararlıdan en kısa yoldan böylece kurtulunur. Sağlıklı bir insanda bu korunma yöntemi bir ömür boyu devam eder.

Ancak hazım bozulması, kişide mizaç değişiklikleri, kullanılan birtakım ilaçlar kusma sistemimizi sekteye uğratabilir. Bu yaradılıştan gelen korunma sisteminin kaybolması çökmesi vücutta ciddi hastalıklara kapı açar.

Midenizde, hazımsızlık varsa kusun. Geğirme, ekşime, yanma hissediyorsanız en doğrusu yediklerinizi içtiklerinizi kusmaktır.

Kusmakta zorlanıyorsanız, öğülcümekte sıkıntı çekiyorsanız bir basit yöntemi hatırlatalım:

1 çorba kaşığı zeytinyağını 200 gram kadar ılık su ile karıştıp için.

Hiç sebep yokken ayda bir iki defa kusmak bile çok yararlıdır. Mide kaslarınız, asit bezleri güçlenir. Safra keseniz, karaciğer ve böbrekler dahi temizlenir. Özellikle A ve AB kan gurubunda iseniz buna daha da özen gösterin. Ancak, çok sık kusma alışkanlığı edinmek de faydalı değil, her ifrat ve tefritte olduğu gibi zararlıdır. Çünki mideniz zayıflar..