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Kusmak zararlı değil yararlı

İnsan eğer tabii besinler alıyorsa, fazlasını, bünyesine uygun olmayanı, zararlı olanı ve hazmedemediğini kusabilir.

25 Aralık 2018 Salı 17:18
Kusmak zararlı değil yararlı

Aslında kusmak zararlı değil, faydalıdır. Çünki yenilmiş veya içilmiş olan zararlıdan en kısa yoldan böylece kurtulunur. Sağlıklı bir insanda bu korunma yöntemi bir ömür boyu devam eder.

Ancak hazım bozulması, kişide mizaç değişiklikleri, kullanılan birtakım ilaçlar kusma sistemimizi sekteye uğratabilir. Bu yaradılıştan gelen korunma sisteminin kaybolması çökmesi vücutta ciddi hastalıklara kapıları açmış olur.

Midenizde, hazımsızlık varsa kusun. Geğirme, ekşime, yanma hissediyorsanız en doğrusu yediklerinizi içtiklerinizi kusmaktır.

Kusmakta zorlanıyorsanız, öğülcümekte sıkıntı çekiyorsanız bir basit yöntemi hatırlatalım:

1 çorba kaşığı zeytinyağını 200 gram kadar ılık su ile karıştıp için.

Hiç sebep yokken ayda bir iki defa kusmak bile çok yararlıdır. Mide kaslarınız, asit bezleri güçlenir. Safra keseniz, karaciğer ve böbrekler dahi temizlenir. Özellikle A ve AB kan gurubunda iseniz buna daha da özen gösterin. Ancak, çok sık kusma alışkanlığı edinmek de faydalı değil, her ifrat ve tefritte olduğu gibi zararlıdır. Çünki mideniz zayıflar..

Kusma ve ishal her çocukta sık görülen yakınmalardır. Aynı anda başlayabilir veya kusmanın ardından ishal gelebilir. Kusma ve ishalin en sık sebebi sindirim sistemine alınan bir virüs veya yenilen gıdalardır.

 

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 17:20
  1. kusmak
  2. kusmanın faydaları
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