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Aktüel

"Kuşlarla Yolculuk" dizisi ramazan ayında TRT 1'de ekrana gelecek

2020-04-21 16:59:37 -
"Kuşlarla Yolculuk" dizisi ramazan ayında TRT 1'de ekrana gelecek

İSTANBUL (AA) - Feridüddin Attar'ın "Mantıku't Tayr" eserinden hazırlanan "Kuşlarla Yolculuk", ramazan ayı boyunca her gün TRT 1'de yayımlanacak.

Doğru yola ulaşma hikayesini anlatan ve ramazan ayına özel olarak hazırlanan tasavvufi dizi, her gün saat 19.00'da izleyiciyle buluşacak.

Başrollerini Erdinç Gülener ve Tuncer Salman'ın paylaştığı dizinin yönetmen koltuğunda Sedat İnci otururken, senaryosu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez kaleme alıyor.

Feridüddin Attar'ın "Mantıku't Tayr" adlı eserini merkeze alan bir hikaye etrafında kurgulanan dizi, bir tekkedeki şeyhin seyrüsülük yolculuğundaki dervişlere rehberlik etme hikayesini anlatıyor. Eserdeki Hüdhüd'ü temsilen şeyh ile 10 dervişin serüveni, eserin sembolik kurgusu ve akışına bağlı olarak anlatılacak.

Ramazan ayı boyunca ekranlara gelecek dizinin yapımcılığını Emre Konuk üstlenirken, Derda Yasir Yanal, Sabahattin Yakut, Hamdi Alp, Halit Can Ünal, Mehmet Emin Kadıhan, Musa Evren, Fatih Altun, Anıl Ateş ve Şakir Güler de derviş rolünde bulunuyor.


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