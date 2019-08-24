0553 313 94 23

Kuşlarına yem vermeye çalıştığı sırada merdiven boşluğuna düştü

Şişli’de, bahçe içerisindeki güvercinlerine yem vermeye çalışan kadın, dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:25
Kuşlarına yem vermeye çalıştığı sırada merdiven boşluğuna düştü

Şişli’de, bahçe içerisindeki güvercinlerine yem vermeye çalışan kadın, dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Kalçasında kırık olan kadın itfaiye ve sağlık ekiplerinin 45 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı.


Olay, saat 20.30 sularında Şişli İnönü Mahallesi Küçük Bayır Sokaktaki bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin yanında bulunan bahçedeki güvercinlere yem vermek isteyen Sevda Gök, dengesini kaybederek yan binadaki iki metrelik merdiven boşluğuna düştü. Kadını fark eden oğlu, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.



Kadın yaklaşık 45 dakika sonra kurtarıldı


Kadını kurtarmakta başarılı olamayan sağlık ekiplerinin talebi üzerine, olay yerine itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından düşüp yaralanan kadın, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı kadın ambulansla Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ramil Guliyev, Paris'te ikinci oldu
    1. Ramil Guliyev, Paris'te ikinci oldu
    2. Yemen hükümetinden BM'ye caydırıcı..
    3. Başakşehir- Fenerbahçe CANLI maç..
    4. Seydikemer’de iki otomobil kafa kafaya..
    5. İngiliz golcü Daniel Sturridge,..
    6. Samsun’da koca dehşetinin ayrıntıları
    7. Antalyaspor, Denizlispor maçına hazır
    8. Voleybol: Hazırlık maçı
    9. Emine Bulut’un annesinden, olay anı..
    10. Trabzonspor'un yeni transferi..
    11. Alanyaspor- Kasımpaşa maç sonucu kaç..
    12. Manavgat’ta 48 yaşındaki marketçi, 13..
    13. Ahlat Şenlikleri 2. Gününde Coşkuyla..
    14. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    15. Ahlat’ta ‘Fener Alayı’ yürüyüşü
    16. MHP’li vekilden Davutoğlu’na zehir..
    17. İtalya'daki hükümet krizi
    18. G7 Zirvesi karşıtı gösteriler devam..
    19. Atletizm: 74. Uluslararası Cezmi Or..
    20. Vali Oktay Çağatay, husumetli..
    21. Şehit polis Akın Çelebi’nin naaşı..
    22. Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Kasımpaşa:..
    23. 2 yaşındaki bebek traktörün altında..
    24. 47. Uluslararası Arhavi Kültür ve..
    25. Erdoğan, Davutoğlu ve Gül’ün..
    26. Futbol: Süper Lig
    27. Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Özel..
    28. Süper Lig: M.Başakşehir: 1 -..
    29. Hakkari'de şehit asker için tören..
    30. Diyarbakır'da zırhlı polis aracının..
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!