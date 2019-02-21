0553 313 94 23

Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ortaokul öğrencileri, kışın kuşlar üşümesin ve sağlıklı çoğalsın diye okul duvarları ile bahçesine kuş evleri monte etti.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:15
Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ortaokul öğrencileri, kışın kuşlar üşümesin ve sağlıklı çoğalsın diye okul duvarları ile bahçesine kuş evleri monte etti.


İlçenin Camikebir Mahallesinde bulunan Halit Gülpınar ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri Değerler Eğitimi Projesi kapsamında, doğa ve hayvan sevgisine dikkat çekmek, betonlaşan şehirde kuşların barınacağı, yumurtlayacağı alanların azalmaması nedeniyle, okul duvarları ile bahçede bulunan ağaçlara onlarca kuş evi yerleştirdi.


Kuş evlerinin tamamını öğrenci ve öğretenlerin el emekleri olduğunu belirten Okul Müdürü İbrahim Karakaş,” Siverek ilçemiz diğer şehirler gibi hızlı bir şekilde betonlaşıyor. Bizlerde öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte kanatlı hayvanlarımıza sıcak bir yuva yapalım dedik ve çalışmalara başladık. Bunun üzerine Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrenciler kuş yuvalarının üretimini yapıldı, görsel sanat dersinde de bu yuvaların boyaması yapıldı. Daha sonra bu yuvaları okul bahçemizin değişik noktalarını monte ettik. Bu çalışma tamamen öğrenci ve öğretmenlerimizin çalışması” dedi.


Altıncı Sınıf öğrencisi Rana Elif ise, “Herkesin bir evi var kuşlarında bir evi olsun dedik ve bu çalışmayı yaptık. Her yer beton yığını ve havalar soğuk olduğu için kuşlar için bunu düşündük. Öğretmenlerimizde bize yardım etti ve bu kuş yuvalarını yaptık” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:15
  1. doğa
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balık fiyatlarında düşüş yaşanmıyor
    1. Balık fiyatlarında düşüş yaşanmıyor
    2. Samsung, Galaxy Watch Active, Galaxy..
    3. Eşini öldürdü, ‘geçimsizdi’ deyip..
    4. Evler kar altında kaldı
    5. DG Sivasspor, Antalyaspor maçı..
    6. Yavuz Bingöl gözyaşlarına hakim olamadı
    7. Savcının kızına "cinsel saldırı..
    8. IMF sevicilerine S&P’dan cevap
    9. TESK Genel Başkanı Palandöken: "Gıda..
    10. Türel: “Delikanlı olsunlar”
    11. Bolu'da kaçak içki operasyonu
    12. (Düzeltme) FETÖ’ye yönelik ’ankesörlü..
    13. 14 Şubat’ta ’Ayvacık’a Dikkat’ diye..
    14. 13 il ve KKTC'de operasyon!
    15. "Kocamaz şu an itibariyle Demokrat..
    16. Bakan Kurum’dan Şahinbey’e övgü
    17. Burhanettin Kocamaz DP'den aday oldu
    18. Turistleri ‘tırnakçılık’ yöntemi ile..
    19. TÜSİAD’ın yeni başkanı Simone..
    20. Ülkü Ocakları’ndan ‘Çakıroğlu’ Sergisi
    21. (Özel) Hava soğuk diye çocukları..
    22. Demokrat Parti Mersin İl Başkanı Tural..
    23. (Özel) Çatıda gece karanlığında..
    24. Piyasadaki likidite artacak
    25. Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    26. Türkiye'nin uluslararası yatırım..
    27. Kahraman Terzioğlu İnegöllü..
    28. Arzum'a IF Design 2019'dan ödül
    29. 41 ilde hayvancılığa yüzde 50 hibe..
    30. Trabzonspor, Göztepe'ye konuk olacak
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı