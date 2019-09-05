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Kuşlar ortaya çıkardı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılan başvuru ile Sivas’ın Doğanşar ilçesinde geçtiğimiz yıl keşfedilen mağaranın tabiat varlığı olarak tescillenmesi istendi.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:32
Kuşlar ortaya çıkardı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılan başvuru ile Sivas’ın Doğanşar ilçesinde geçtiğimiz yıl keşfedilen mağaranın tabiat varlığı olarak tescillenmesi istendi.


Sivas’ın Doğanşar ilçesi Çalıcı köyünde köy sakinleri tarafından tesadüfen fark edilen, Dr. Ebuzer Bekar tarafından keşfi yapılan Karasar Mağarasının tabiat varlığı tescillenmesi için tarihçi, araştırmacı yazar Fikri Karaman tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına resmi başvuru yapıldı.


Mağara, kuşların ağaçlık alana dikey iniş yapmalarının köylülerin dikkatini çekmesi ile fark edildi. Kuşların zemine dikey uzanan bir delikten içeriye girdiği fark edilince, ilk kez 2018 yılında Dr. Ebuzer Bekar mağaraya girmeyi başardı. Keşfi gerçekleştirilen mağara da ilk bilimsel inceleme isegeçtiğimiz ay Bekar ve ekibi tarafından yapıldı. 120 metre dikey bir tünelin ardından ulaşılan mağaranın bir futbol sahası büyüklüğünde olduğu tespit edildi. İçerisinde dikikler, sarkıtlar ve göller bulunan mağaranın bakanlık tarafından tabiat varlığı olarak kabul edilmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:32
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