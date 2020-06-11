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Aktüel

Kuşlar için elektrik direğine yuva yaptı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde duyarlı bir vatandaş, kuşların kullanması için yaptığı tahtadan yuvaları elektrik direklerine yerleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 12:04:17 -
Kuşlar için elektrik direğine yuva yaptı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde duyarlı bir vatandaş, kuşların kullanması için yaptığı tahtadan yuvaları elektrik direklerine yerleştirdi.


Çınar ilçe merkezinde yaşayan Abdullah Tek, kuşların kullanabilmesi için tahtadan yuva yaptı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından Tek, yaptığı yuvaları elektrik direklerine yerleştirdi. Tek, hayvanlara sahip çıkmaları gerektiğini belirterek, yaptığı çalışmanın diğer vatandaşlara örnek olmasını istedi.

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Yorumlar

memleketim

çok iyi ya helal olsun
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