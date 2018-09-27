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Küskün golcü Vagner Love geri dönüyor!

Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde maç bittikten sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Caner Erkin'i kesecek. Küskün golcü Vagner Love’ı da takıma monte edecek.

27 Eylül 2018 Perşembe 10:59
Küskün golcü Vagner Love geri dönüyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Fenerbahçe maçında oynanan kötü futbol sonrası kadroda revizyona gidecek. Artık ideal 11'ini bulmak isteyen tecrübeli hoca ilk olarak orta sahayı değiştirecek. Derbinin etkisiz isimlerinden Oğuzhan ve Tolgay kulübeye geçecek.

Güneş, Adem Ljajic'e oyun içi liderliğini verecek. Sırp futbolcunun arkasında ise Atiba-Medel ikilisi olacak. Böylece orta alandaki savunma direnci de yukarıya çekilecek.

CEZALI CANER'E NEŞTER
Sezona kötü başlayan ve kırmızı kart cezalısı olan Caner de Güneş'ten neşteri yiyecek. Artık sol bekte Adriano'yu oynatmayı planlayan başarılı teknik adam, Vagner Love'u da takıma monte ederek forvet sıkıntısı çözmeyi düşünüyor.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 10:59
  1. beşiktaş
  2. vagner love

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