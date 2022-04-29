Kuşburnunun faydaları | Kuşburnu çayının faydaları neler, nasıl yapılır? Kuşburnu nasıl tüketilir?

Ülkemizde yetiştirilebilen yaz başında olgunlaşmaya başlayan ve sonbaharda hasat edilen bir bitkidir. Kuşburnu içerisinde A, B, C ve K vitamini, kalsiyum, potasyum, magnezyum barındırır. Düzenli olarak tüketildiğinde bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

Kuşburnu nedir?

Kuşburnu, gülgiller familyasına ait ve yabani gül olarak da adlandırılan bir bitkinin meyveleridir. Bitkinin boyu 1-3 metre aralığında değişir, dalları ve gövdesinde ise tıpkı gülde olduğu gibi dikenler bulunur. Meyvelerini Eylül ve Ekim aylarında verir. Bu meyveler küçük boyutlu ve yuvarlaktır, kırmızı ve turuncu arası bir renge sahiptir. Kuşburnu bitkisinin anavatanı Türkiye’dir. Fakat sağlığa olan yararları ve lezzeti sayesinde dünya geneline yayılmış, pek çok kültür tarafından sevilmiş ve benimsenmiştir. Ülkemizde yaygın olarak Karadeniz, Doğu Anadolu ve Marmara Bölgeleri’nde yetişir. Fakat daha seyrek de olsa İç Anadolu illerinde ve Ege Bölgesi’nde de kuşburnu bitkisi yetiştirilir. Ülkemizde bazı yörelerde geleneksel ürünler arasında yer alan kuşburnu marmelatı, yoğun şekilde kuşburnu içerir ve özellikle şeker katılmamış hali ile sağlık açısından oldukça faydalıdır.

Kuşburnu nasıl tüketilir?

Mide rahatsızlıklarında kulanılır. Mide de oluşan iltihaplanmayı azaltır. Gastrit sorunlarına iyi gelir. Meme kanserinin önlenmesine yardımcı olur. Kanser hücrelerinin çoğalmasını engeller. Hafif müshil etkisi ile bağırsak sorunlarının giderilmesini sağlar. Obeziteye karşı fayda sağlar. İçerisindeki yüksek C vitamini ile enfeksiyolarla mücadele eder. Antioksidan özelliği kalp sağlığını korur. Düzenli tüketildiğinde kan basıncını dengeler. Cilde doğal bir parlaklık verir. Maske olarak kullanıldığında cildi beyazlatır. Kan dolaşımını rahatlatır. Böbrek rahatsızlıklarına iyi gelir.

Kuşburnu çayı tarifi

Malzemeler:

5-6 adet kurutulmuş yumuşak kuşburnu

1 su bardağı su

Kuşburnu çayı nasıl yapılır?

1 su bardağı suya yaklaşık 5-6 adet olacak şekilde malzemeleri hazır edin. Daha çok kişi için yapacaksanız malzemeleri aynı oranda artırmanız yeterli. Kuşburnu çayını hazırlamak için önce suyu kaynatın, ardından kurutulmuş ama yumuşak olan kuşburnu tanelerini bu suya atıp 10-15 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Son olarak süzüp içinden taneleri ayırın ve dilerseniz içine bal, tarçın gibi bir tatlandırıcı da ilave ederek afiyetle tüketin.

Kuşburnu çayını günde 2 fincadan fazla tüketmeyin.

Kuşburnu çayı ne işe yarıyor? Kuşburnu çayı faydaları

Şişkinlik, hazımsızlık gibi problemler bir fincan kuşburnu çayı ile giderilir. Kuşburnu, anti-inflamatuar özelliği sayesinde eklem ağrılarını, enfeksiyonları giderir. Antioksidan özelliği, içerisinde bulunan bolca C vitamini, diğer vitamin ve mineraller sayesinde soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklardan vücudu korur.

Kuşburnunun faydaları nelerdir?

Grip ve nezle gibi kış hastalıklarında yardım aldığımız ilk bitki çaylarının başında gelen kuşburnu çayını ayrı tutarsak, aslında kuşburnunun kendisinin faydalarından pek haberdar değiliz. İstiyoruz ki kuşburnunun faydalarını keşfedin, ondan sadece soğuk algınlığına yakalandığınızda değil hep yararlanabilin. Mesela şu özelliklerinden...

Solunum yolu hastalıklarını daha hızlı iyileştiriyor

Kuşburnunun içinde bolca C vitamini bulunduğundan, bu vitamin grip, nezle, bitmek bilmeyen öksürük, burun tıkanıklığı, hatta astım, bronşit, nefes darlığı gibi birçok solunum yolu hastalığı ya da kış rahatsızlığında oldukça etkili.

Yüksek kolesterolün düşmesini sağlıyor

Kuşburnu, içerdiği yararlı maddeler sayesinde kötü kolesterolün de karşısında durabiliyor. Kolesterol seviyesinin dengelenmesinde önemli roller oynayan kuşburnunu böyle bir amaçla kullanacaksanız mutlaka öncesinde doktorunuza danışmanızda fayda var, bizden söylemesi.

Ödem söktürücü bir etki oluşturuyor

Kuşburnu, güçlü antioksidan özellikler gösteren bir besin olduğundan ödem söktürücü, şişlik giderici bir etki oluşturmayı da başarıyor. Böyle bir sorunu olanlara günde 1 su bardağı kuşburnu çayı öneriliyor.

İltihaplı bölgelerin daha hızlı iyileşmesine destek oluyor

Antioksidan etkisi sayesinde vücuttan serbest radikalleri uzaklaştıran kuşburnu, aynı zamanda iltihaplı bölgelerin daha hızlı iyileşmesine de yardım ediyor. Eklem iltihaplanmalarında dahi olumlu etkilerde bulunduğu söyleniyor.

Kansere karşı vücudu koruyor

Kuşburnunun bu antioksidan özellikleri sadece grip, nezle gibi nispeten daha kolay anlatılabilir olarak bildiğimiz hastalıklarda değil, kanser gibi çok daha ciddi rahatsızlıklarda da etkili olabiliyor. Kanserli hücrelerin oluşumunu engellediği gibi var olan zararlı hücrelerin yayılıp çoğalmasının da elinden geldiğince önüne geçiyor.

Kan şekerini dengeleyerek şeker hastalığına iyi geliyor

Tıpkı kolesterolde olduğu gibi kuşburnu, şeker hastalığında da kendine önemli roller ediniyor ve kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor. Bu sayede özellikle yüksek kan şekeri problemi nedeniyle şeker hastası olanların yardımına koşuyor. Tabii yine de düzenli olarak kullanmaya başlamadan önce, her zaman söylediğimiz gibi doktorunuza danışmanızda yarar var.

Böbreklerin sağlıkla çalışmasına destek oluyor

Kuşburnu içerdiği bazı faydalı asitler sayesinde böbreklerin de sağlıkla çalışmaya devam etmesini sağlıyor. Bu özelliği nedeniyle özellikle böbrek rahatsızlığı bulunanlara öneriliyor.

Kabızlık sorununa çözüm oluyor

Bağırsakların aktivitelerini de etkileyen kuşburnu, kabızlık tedavisinde de önerilen bitkisel yöntemlerden biri.

Sivilceleri yok ediyor, cilt sağlığını koruyor

Yukarıda da sık sık adını andığımız antioksidan özellikleri sayesinde kuşburnu aslında tepeden tırnağa tüm hücrelerimizin temizlenmesinde önemli rol üstleniyor. Hal böyle olunca ciltte oluşan sivilcelere, akne ya da yara izlerine de iyi geliyor. Çok daha ışıl ışıl bir cilde sahip olmamızı sağlıyor. Bunun için düzenli olarak kuşburnu çayı içebileceğiniz gibi, daha hızlı etki görebilmek adına kuşburnu yağını da değerlendirebiliyorsunuz üstelik.