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Kuşburnu yağı nasıl yapılır?

Kuşburnu yağı sağlık için son derece faydalıdır. Yapım aşaması son derece zor olan kuşburnu yağını birçok sorunun tedavisi için tercih edebilirsiniz. İşte, sık sık arattığınız "Kuşburnu yağı nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

17 Ekim 2019 Perşembe 17:21
Kuşburnu yağı nasıl yapılır?

Kuşburnu yağı sağlık için son derece faydalıdır. Yapım aşaması son derece zor olan kuşburnu yağını birçok sorunun tedavisi için tercih edebilirsiniz. İşte, sık sık arattığınız "Kuşburnu yağı nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

Kuşburnu yağının faydaları nelerdir?

Düzenli olarak kullanıldığında kuşburnu yağı, cildin nemlenmesine yardımcı olur.

Antioksidan yönünden zengin olan kuşburnu yağı cildin yıllara meydan okumasına yardımcı olur.

Kuşburnu yağı cilt yaralanmalarının hızlıca iyileşmesine yardımcı olur.

Düzenli kullanıldığında kuşburnu yağı cildin ışıl ışıl parlamasını sağlar.

Hamilelik sırasında ve sonrasında kullanılan kuşburnu yağı çatlakların oluşmasına engel olur.

Düzenli olarak kullanıldığında kuşburnu yağı sivilcelerin iyileşmesine yardım eder.

Antibakteriyel özelliğe sahip olan kuşburnu yağı egzama gibi cilt hastalıkları tedavisinde kullanılabilir.

Kuşburnu yağı nasıl yapılır?

A vitamini, C vitamini, E vitamini, omega 3 ve omega 6 yönünden zengin olan kuşburnu yağı son derece zahmetli işlemlerle elde ediliyor. Kuşburnu yağı kuşburnunun çekirdeğinden elde ediliyor. Küçücük çekirdeklerden yağ çıkarmak ise tahmin ettiğinizden bile zor bir işlem. Kuşburnu yağı soğuk pres yöntemiyle elde ediliyor. Soğuk pres yöntemiyle elde edilen bu yağın fiyatı ise oldukça yüksek rakamlara satılıyor.

Kuşburnu yağı fiyatı nedir?

Kuşburnu çekirdeklerinden soğuk pres yöntemiyle elde edilen kuşburnu yağı piyasada geniş bir fiyat yelpazesinde satılıyor. 20 ml'lik bir şişenin fiyatı 20 ila 40 TL arasında değişiyor.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 17:21
  1. Kuşburnu yağı nasıl yapılır?
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  3. kuşburnu yağı cilde kullananlar
  4. organik kuşburnu yağı kullananlar
  5. kuşburnu yağı göz çevresi

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