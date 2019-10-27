Kuşburnu marmelatı nasıl yapılır tarifi

Hoş kokusu, kıvamı ve dokusuyla herkesin severek tükettiği kuşburnu marmelatını sizler için derledik. Peki ama kuşburnu marmelatı nasıl yapılır? Kuşburnu marmelatı ne kadar kaynatılır? Kuşburnu marmelatı yapımı ve malzemeleri...

Rengi ve kıvamıyla sofraları şenlendiren kuşburnu marmelatını mutlaka denemelisiniz. Dilerseniz yoğum, dilerseniz akışkan bir kıvamda yapacağınız bu marmelatı bir sene boyunca serin bir ortamda muhafaza edip tüketebilirsiniz.

Malzemeler

1 kilo kuşburnu

5 su bardağı su

3,5 su bardağı şeker

Öncelikle kuşburnu tepelerini keserek temizleyin. Bu sayede daha açık renkli bir marmelat elde edeceksiniz.

Yıkayıp temizlediğiniz kuşburnu meyvelerinin üzerine suyu ilave ederek ocağa alın.

Kaynadıktan sonra 45-60 dakika boyunca kaynatıp, meyvelerin özünü salmasını sağlayın.

Kaynatılan meyveleri süzgeçten geçirin.

Çok ince temiz bir bezden tekrar geçirip, tencereye dökün.

Tencereye alıp fokurdamaya başlayınca, içerisine şekeri koyup kıvamı tutana kadar kaynatın.

Şimdiden afiyet olsun...