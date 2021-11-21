Kuşbaşılı pide tarifi, nasıl yapılır? Kolay Kuşbaşılı pide tarifi

Kuşbaşılı pide tarifi

Malzemeler

Hamuru için:

2su bardağıun

1/2su bardağıılık su

1paketinstant maya

1çay kaşığıtuz

İç harcı için:

1tatlı kaşığıtereyağı

200gramkuşbaşı dana eti

2adetorta boy yeşil biber

1adetbüyük boy domates

1/4demetmaydanoz

1/2çay kaşığıtuz

Hamurların kenarlarına sürmek için:

1adetyumurta sarısı

1yemek kaşığızeytinyağı

1su bardağırendelenmiş kaşar peyniri (üzeri için)

Yapılışı

Tuz ile harmanladığınız unun orta kısmını havuz gibi açın. Unun orta kısmına aldığınız instant mayayı, azar azar eklediğiniz ılık su ile karıştırdıktan sonra kenar kısımlarda kalan un ile mayayı karıştırmaya başlayın. Kıvam alana kadar yoğurduğunuz hamuru, unlanmış mutfak tezgahı üzerinde avuç içinizle bastırarak yoğurmaya ve mayayı aktif hale getirmeye devam edin. Özleşen hamuru üzerini kapattıktan sonra oda sıcaklığında, 30 dakika kadar bekletin. Pidenin kuşbaşılı iç harcını hazırlamak için; ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkardığınız sivri biberleri yarım ay şeklinde doğrayın. Kabuğunu soyduğunuz domatesleri küp şeklinde doğrayıp fazla suyunu süzdürün. Kuşbaşı dana etlerini küçük parçalar halinde doğrayın. Maydanoz yapraklarını incecik kıyın. Tereyağını küçük bir tavada eritin. Küçük parçalar halinde kıydığınız kuşbaşı dana etlerini, hafif bir renk alana kadar kavurun. Aralarda karıştırarak sırasıyla; yarım ay şeklinde doğranmış sivri biber, doğranmış domates, kıyılmış maydanoz ve tuzu katın. Suyunu çekene kadar orta ateşte kavurduğunuz kuşbaşı etli iç harcı ocaktan alın ve soğuması için bir kenarda bekletin. Mayalanan pide hamurunu iki eşit parçaya böldükten sonra her bir hamur bezesini unlanmış mutfak tezgahı üzerinde, bir merdane yardımıyla uzunlamasına açın. Yaklaşık 30 cm. uzunluğunda açtığınız hamur parçalarının orta kısmına iki eşit parçaya böldüğünüz kuşbaşılı iç harcı yayın. Pideleri geniş bir spatula yardımıyla üzerine yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine alın. Kabarma paylarını da düşünerek mümkün olduğunca aralıklı yerleştirmeye çalışın. Yumurta sarısı ve zeytinyağını küçük bir kapta karıştırdıktan sonra bir fırça yardımıyla pidelerin üzerine sürün. Üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serptiğiniz pideleri, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10-12 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.