0553 313 94 23

Kuşaklama Kanalı Projesi Adıyaman’ı selden koruyacak

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç’ın seçim vaatleri arasında bulunan ‘Kuşaklama Kanalı Projesi’ ile Adıyaman sel sularından korunacak.

10 Mart 2019 Pazar 17:27
Kuşaklama Kanalı Projesi Adıyaman’ı selden koruyacak

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç’ın seçim vaatleri arasında bulunan ‘Kuşaklama Kanalı Projesi’ ile Adıyaman sel sularından korunacak.


Kış aylarında sel sularıyla boğuşan Adıyaman’ı bu görüntüden kurtaracak kuşaklama kanalı geliyor. AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, kentin Kuzey-Batı bölgesine yapılacak olan Kuşaklama Projesiyle, Adıyaman’ı büyük bir sorundan kurtaracak.


Kış aşlarında kentin Kuzey bölgesinden gelen sel sularına maruz kalan Adıyaman’da artık eski görüntülerin ortaya çıkmasının önüne geçilecek.


Projenin hazır olduğunu kaydeden Süleyman Kılınç, “Şehrimizi yağmur suyu birikintilerinden ve sellerden koruyacak Kuşaklama Kanalı yapacağız. Narlıkuyu konutlarının bulunduğu bölgeden Eğri Çayı’na kadar Kuzey-Batı Kuşaklama Kanalı Projemiz hazır. Yapmayı planladığımız kanal yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda, 2 metre derinliğinde, 5 metre taban, 12 metre üst genişliği olacak. 18. Madde uygulaması yapıldıktan sonra inşaat ihalesine çıkacağız. Bu projeyle birlikte Kuzey- Doğu Kuşaklama Kanalı projelendirme çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi.


Kuşaklama Kanalı boyunca ağaçlandırma yapılacağını kaydeden Kılınç, yürüyüş ve bisiklet yolları yaparak vatandaşların gezebileceği güzel bir alan oluşturacaklarını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 17:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Şile, Alaçatı gibi olabilir"
    1. "Şile, Alaçatı gibi olabilir"
    2. Bakan Dönmez: ”Hedefimiz ürettiğimiz..
    3. Kıran: "Ünye’mizdeki Japon Anıtı..
    4. Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    5. Başkan Erdoğan İskenderun'da konuşuyor
    6. Açık bahçe kapısından çıkan..
    7. Kılıçdaroğlu: ”Bay Kemal olmak kolay..
    8. "Önümüzdeki seçimler bu hesabı..
    9. Atakum’da çirkin yapıya izin yok
    10. Bahçeli resti çekti: Hodri meydan
    11. İnegöl jandarmadan kumar operasyonu
    12. AK Parti'nin Mersin mitingi
    13. Sanat Sokağı canlanacak
    14. Parlak, esnaflardan destek istedi
    15. Kardeşler arasındaki kavgada cinayeti,..
    16. 5 bin kişi ve yakını için sağlık..
    17. Kayyum Çiçekli: “Bizim elimiz hizmet..
    18. Samsun’da zincirleme trafik kazası: 4..
    19. Zeybekci: "Karanlıkta anlaşma yaptılar"
    20. "Türkiye yeni bir şahlanışın,..
    21. TFF 2. Lig: İnegölspor: 2 - Hacettepe:..
    22. Şırnak'ta PKK'nın 6 yaşam alanı imha..
    23. Avustralya'da "Türk Charlie Ryan"..
    24. Orman yangınında bir kişi öldü
    25. Voleybol: Efeler Ligi
    26. Otomobile çarpan elektrikli bisikletin..
    27. Çukurova Basketbol, ligdeki ilk..
    28. Alman başkan Türkiye'ye onun için..
    29. Asker eğlencesindeki kavga büyüdü,..
    30. Eski sevgilinin kundaklamak istediği..
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru