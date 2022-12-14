Kuşak ve Yol ağına bir ülke daha katıldı

Yeni Akit Ankara

Uluslararası durumun değişikliklerle dolu yeni bir döneme girdiğine dikkat çeken Wang Yi, Çin-Macaristan ilişkilerinin sürekli, sağlıklı ve istikrarlı gelişiminin iki halkın ortak çıkarlarına uyduğu gibi, Çin-Avrupa ilişkilerinin istikrarına da yardımcı olduğunu söyledi.

Macaristan’ın Çin ile Kuşak ve Yol iş birliği anlaşmasını imzalayan ilk Avrupa ülkesi olduğuna dikkat çeken Wang Yi, anlaşmanın yeni bir platform oluşturacağını ve iki tarafın Kuşak ve Yol’u daha nitelikli bir şekilde inşa etmesine dinamizm sağlayacağını sözlerine ekledi.

Çin’in Avrupa’nın rakibi değil ortağı olduğuna dikkat çeken Szijjarto, Çin’le karşılıklı güveni artırmaya ve bütün alanlarda somut iş birliğini derinleştirmeye hazır olduklarını ifade etti.