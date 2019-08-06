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Kuşadası’nın anıtsal ağaçları için tescil çalışmaları başlatıldı

AYDIN (İHA) – Aydın’da, Kuşadası ve çevresinde anıtsallık kriteri taşıyan ağaçlarla ilgili tescil çalışmaları başlatıldı.

06 Ağustos 2019 Salı 09:53
Kuşadası’nın anıtsal ağaçları için tescil çalışmaları başlatıldı

AYDIN (İHA) – Aydın’da, Kuşadası ve çevresinde anıtsallık kriteri taşıyan ağaçlarla ilgili tescil çalışmaları başlatıldı.


Çalışma ekibi tarafından anıtsallık kriteri taşıyan zeytin, meşe, çınar ve menengiç ağaçlarında inceleme yapıldı. Özellikle zeytin ağaçları içinde 1754 yaşında olduğu tespit edilen ve tarihe tanıklık eden yaşlı zeytin ağacı, en çok ilgiyi çeken ağaç oldu.



Aydın Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay, “1750’nin üzerinde yaşı olan ve hala yaşamaya devam eden bir canlıyı görmek bizim için büyük mutluluk oldu. Hocamızdan ağaçla ilgili bilgileri aldık. Bu çalışmada ilgili tüm kamu kurumları, Kuşadası Belediyesi ve EKODOSD derneği işbirliğiyle, doğal değerlerimize sahip çıkmak için bulunmaktayız. Bu ağaçlarımızın anıt ağaç olarak tescil edilmesi için gereken işlemleri yapmaya karar verdik. Aydın’ın en eski zeytin ağacına sahibiz. Bu bizim için çok önemli. Romalılardan, Bizanslılardan ve Osmanlılardan günümüze kadar ulaşmış, hala yaşamaya devam eden ve ürün veren önemli bir doğal değerimiz. Bu ağacı görmek için pek çok insan buraya gelmek isteyecektir. Tarihe tanıklık eden bu zeytinle zamanda bir yolculuk yaptık. Yaşamını sürdürebilmesi için elimizden geleni yapacak ve uygun koşulları sağlayacağız” dedi.



Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat ise, “İlk defa 1963 yılında geldiğim Kuşadası’nda, sağlıklı doğa ve orman kaynaklarının azametinden hayli etkilenmiştim. Yıllar sonra anıtsallık kriteri taşıyan ağaçlarla ilgili yaptığımız çalışmalarda 16 ağacın yaş tespitlerini yaptık ve korunmasına yönelik nelerin yapılması gerektiği konusunda Kuşadası Belediyesi Park Bahçe elemanlarına bir kurs düzenledik. Şimdi de Aydın Vali Yardımcımızın başkanlığında ilgili kurumlarında katılımıyla yapılan tescil çalışmaları, bu doğal değerlerimizin anıt olmasını sağlayacaktır. Bu da Kuşadası için önemli bir zenginliktir. Anıt ağaçların bundan sonraki yaşamında daha uygun koşullarda yaşamını sürdürebilmesi için her kurumun üzerine düşen görevi yapması gerekir” diye konuştu.



1754 yaşındaki zeytin ağacının sahibi Kirazlı’dan Faruk Yaran da, “Bu delice zeytin dediğimiz bir ağaçtır. Ailemizin tapulu arazisi içindedir ancak artık Kuşadası’na mal olmuştur. Herkesin bu ağaca sahip çıkması gerekir. Bu yıl bu ağacın zeytinini toplayıp, özel bir şekilde yağını sıktırıp, Kuşadası Zeytin Festivalinde açık artırıma sokmak istiyoruz. Buradan elde edilecek geliri de Kirazlı’nın tanıtımında kullanılması için muhtarlığa bağışlayacağız” dedi.



EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ise, şöyle konuştu:


“Kuşadası’ndaki bu doğal miraslarımıza bakıldığında, özellikle zeytinlerin Roma Dönemi’ne gittiğini, birçoğunun Osmanlı Dönemi’nden günümüze kadar ulaştığı görülmektedir. Bu anıt ağaçlara bakıldığında zeytinin Kuşadası için ne kadar önemli olduğunu, kentin etrafında bir zamanlar Meşe, Çınar ve Menengiç ağaçlarıyla dolu olduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde beton blokların arasında sıkışıp yaşamını hala sürdüren tarihin bu sessiz tanıklarına hep birlikte sahip çıkacağız. Tescilleri yapıldıktan sonra da Kuşadası Belediyesi işbirliğiyle, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun izinleriyle çevresinde peyzaj düzenlemesi ve tanıtım tabelalarının yapılması sağlanarak, Anıt Ağaçlar Rotası’yla turizme de kazandırılması için bir çalışma başlatacağız”



Yapılan tescil çalışmalarına Aydın Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay, EKODOSD Bilim Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat, Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğünden şehir plancısı Soner Meşe, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Özcan Mersin, Kuşadası İlçe Tarım Müdürü Gürsel Doğan, Kuşadası Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü’nden peyzaj mimarı Özlem Sarohan, Kirazlı Mahalle Muhtarı Mehmet Fidan, en yaşlı zeytin ağacının sahibi Faruk Yaran ve EKODOSD üyeleri katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:53
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