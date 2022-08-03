Kuşadası’nda “yüzen otellerle” 1 milyon yolcu hedefi

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, 2022 sezonunun Kovid-19 salgınının gölgesinde başlanmasına rağmen mart ayıyla güçlü bir atağın yaşandığını belirtti. İlkbahardaki hareketliliğin yaz sezonuyla hızını artırdığını, limana bu yıl 223 gemiyle 274 bin 128 yolcunun geldiğini bildiren Güngör, yıl sonuna kadar 750 bin yolcu beklediklerini söyledi. Gelecek yıl için ciddi ölçüde rezervasyon aldıklarına dikkati çeken Güngör, şunları kaydetti: “2023’ün zaten çok daha güçlü olmasını bekliyorduk. Nitekim rezervasyonlar da bu yönde ilerliyor. 2023 yılında yolcu sayısının 1 milyonu geçmesi bekleniyor. Bu da bu zamana kadar Kuşadası tarihinin en fazla yolcu sayısı olacak. Bu sevindirici gelişmenin ülke geneline de yayılmasını bekliyoruz. Türkiye’nin bu yılı 1100 gemiyle tamamlaması bekleniyor. 2023 yılında da bu sayının 1500’ü geçeceği, yolcu sayısının ise 2 milyonu geçeceği tahmin ediliyor.”