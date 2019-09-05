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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltında

İhbar üzerine polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:07
Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltında

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir evi bir ihbara göre fiziki takibe aldı.

Ev çevresinde araştırma yapan narkotik ekipleri, F.G. isimli bir şüpheliyi durdurarak yaptıkları üst aramasında 1.45 gram kristal olarak tabir edilen Metamfetamin uyuşturucu madde ile 2.25 gram Esrar Maddesi ve Baretta marka 9 mm çapında tabanca ile bu silaha ait 1 Adet sarjorde takili vaziyete 5 adet 9 mm çapında fisek geçirildi.

Ardından eve operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, evde bulunan A.A. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 4.83 Gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan F.G. ve A.A. isimli şüpheliler Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:07
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