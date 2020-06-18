  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

Kuşadası’nda narkotik ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:01:26 -
Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

Kuşadası’nda narkotik ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.


Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde durumundan şüphelenilen S.E. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst aramasında ise 60 Adet Ecstasy Uyusturucu hap ve 1.70 gram esrar maddesi ele geçirildi. S.E. isimli şahıs gözaltına alınarak, işlemler için Emniyete Müdürlüğüne götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı