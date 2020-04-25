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Aktüel

Kuşadası’nda üst yapı çalışmaları devam ediyor

Kuşadası’nın en eski yerleşim birimlerinden Türkmen Mahallesi’nde belediye tarafından başlatılan yeniden yapılanma çalışmalarında ilk bölüm tamamlandı.

2020-04-25 18:50:09 -
Kuşadası’nda üst yapı çalışmaları devam ediyor

Kuşadası’nın en eski yerleşim birimlerinden Türkmen Mahallesi’nde belediye tarafından başlatılan yeniden yapılanma çalışmalarında ilk bölüm tamamlandı.


Kuşadası Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin yoğun çalışma temposuyla çehresini değiştirdiği Türkmen Mahallesi’nde Bahçearası, Bağkur, Tavaslı, Sevinç, Huzur, Varlık, Alkış ve Mert Sevgi sokaklarının yol, taş döşeme, kaldırım ve refuj düzenleme çalışmaları tamamlandı.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nı tüm cadde ve sokakları ile modern bir turizm kentine yakışır hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. Türkmen Mahallesi’nde örnek bir çalışma yürüttüklerine dikkati çeken Başkan Günel, “ “Fen İşleri Müdürlüğümüz belirlediğimiz program dahilinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tabi burada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğulu’nun büyük desteğini unutmamak lazım. Güç birliğinden hizmet doğuyor, bundan Kuşadası kazanıyor. Sayın Özlem Çerçioğlu’na ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine verdikleri destek için Kuşadası halkı adına teşekkür ediyorum. Kuşadası’nda tüm mahallelerimiz bizim için eşit öneme sahip. Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde önemli miktarda yol yapım ve onarım çalışması gerçekleştirdik. Çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de aynı tempoda devam edecek. Kuşadası 30 yıldır hizmetsizlik uykusundan artık uyanmıştır. Tüm çabamız ülkemizin turizm başkenti Kuşadası’na en iyi hizmet vermektir” dedi.

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