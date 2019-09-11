Kuşadası’nda tiyatro atılımı

Duayen tiyatro yönetmeni ve oyuncusu Mustafa Şahbaz tarafından Kuşadası’nda kurulan Tiyatro Mood isimli grup, hazırladığı üç farklı oyunla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kuşadalı olan oyuncu Güven Filiz’in yanı sıra Aylin Gönder gibi önemli isimleri bünyesine katan grup, kasım ayında başlayacağı Türkiye ve Avrupa turnesinde izleyicilerle buluşacak.

Önce İstanbul’da, ardından Kuşadası’nda önemli işlere imza atan Mustafa Şahbaz’ın yazıp yönettiği “Bir Şizofrenin Aşkı” isimli tek kişilik oyunla izleyici karşısına çıkacak olan Kuşadalı oyuncu Güven Filiz, prova çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Öte yandan yine Mustafa Şahbaz’ın Aylin Önder ile birlikte yazdığı “Oyuncu Musun Canım Sen?” isimli interaktif komedide iki yazar birlikte rol alacak. Grubun sahneleyeceği “Aşkım Aşkım” isimli üçüncü oyunda ise Mustafa Şahbaz, Aylin Önderve güven Filiz birlikte sahneye çıkacaklar.

Kasım ayı içerisinde üç oyunla izleyici karşısına çıkacaklarını açıklayan Yönetmen Mustafa Şanbaz, 22 Kasım’da Münih’te Oyuncu musun Canım Sen ile Avrupa Turnesi’nin başlayacağını açıkladı. Daha sonra 1-2 Aralık tarihlerinde Kuşadası’nda üç oyunu da sahneye koyacaklarını kaydeden Şahbaz, 4-5 Aralık tarihlerinde Marmaris ve 14-15 aralık tarihlerinde Nürnberg’de izleyici karşısında olacaklarını anlattı. İngiltere ve Fransa turneleri için görüşmelerinin sürdüğünü vurgulayan Mustafa Şahbaz, Türkiye’de Bodrum, İstanbul, Ankara ve Antalya’da da oyunlarını sahneleyeceklerini ifade etti.

Kuşadası’nda 20 yıllık tiyatro geçmişi olduğunu ve tek kişilik zor bir oyuna hazırlandığını açıklayan Güven Filiz ise Mustafa Veli ile birlikte başlayan tiyatro yolculuğunun KÜKSAD ve KUGESAD gibi sanat derneklerinin tiyatro gruplarında devam ettiğini söyledi. Güven Filiz, Kuşadası’nda tiyatronun sadece komedi olarak aldığılandığını belirterek, ilçede tiyatro sanatının gelişimi için incelikle dramların sahnelenmesi zorunluluğu olduğunu belirterek, “Hayatım boyunca beklediğim bir rolü çalışıyorum. Zor bir karakteri oynayacağım. Başarılı olacağıma ve Kuşadalılara çok güzel bir oyun sergileyeceğime inanıyorum” dedi.