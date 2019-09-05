Kuşadası’nda silahlı çatışma; 3 yaralı

Kuşadası’nda çevre yolu üzerindeki bir oto galeri ve emlak ofisinde meydana gelen tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu 1’si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Ege Mahallesinde çevre yolu üzerindeki oto galeri ve emlak ofisi olarak faaliyet gösteren işyerinde meydana gelen olayda, işyerine gelen silahlı üç kişi ile işyerindekiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından başlayan silahlı çatışmada biri ağır üç kişi yaralandı. Yaralılar ambulansa Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir yaralı ise Kuşadası’ndan Aydın’a sevk edildi. Bu arada, silahlı çatışmaya müdahele eden polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı ve olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.