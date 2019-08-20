Kuşadası’nda rezil görüntü! Taşan kanalizasyon denize akıyor Aydın’ın Kuşadası ilçesinde rögardan taşan kanalizasyon suyu hastalık saçıyor. Hastalık riski bulunan bölgede vatandaş atık suyun denize akmasını kayda aldı.

yeniakit.com.tr CHP’li belediyelerdeki skandalların ardı akrası kesilmiyor. Sel felaketini yaşayan İstanbul’da meydana gelen taşkınlarda binlerce vatandaş mağdur olurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Bodrum’da tatildeydi. Kanalizasyon denize akıyor! Diğer bir CHP’li belediyenin yönetimindeki Aydın’ın Kuşdası ilçesi’nde skandal görüntüler kameraya yansıdı. Rögardan taşan kanalizasyon suyu hem yola hem de denize aktı. O anları kayda alan vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken bölgede hastalık riskinin ortaya çıkması tehlike meydana getiriyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.