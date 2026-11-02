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Yerel Kuşadası’nda motosiklet kazası: 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Yerel

Kuşadası’nda motosiklet kazası: 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Kuşadası’nda motosiklet kazası: 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yağmurun kayganlaştırdığı yolda devrilen motosikletten savrulan Özgür Şahin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kuşadası’nda ilçe merkezinden sanayi sitesine gitmek üzere yola çıkan 29 yaşındaki Özgür Şahin, motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Kaza, saat 20.00 sıralarında Kadınlar Deniz Mahallesi’ndeki Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi.

Şahin’in kullandığı 09 AIR 632 plakalı motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten savrulan Şahin, metrelerce sürüklendi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE KONTROL ETTİ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Şahin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şahin’in cenazesi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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