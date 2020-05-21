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Kuşadası’nda mezarlıklarda bayram hazırlığı tamamlandı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelesini aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi kent genelindeki mezarlıklarda temizlik, bakım ve dezenfekte çalışmalarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:29:54 -
Kuşadası’nda mezarlıklarda bayram hazırlığı tamamlandı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelesini aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi kent genelindeki mezarlıklarda temizlik, bakım ve dezenfekte çalışmalarını tamamladı.


Kuşadası Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen ilçe genelindeki 11 mezarlıkta detaylı temizlik, bakım ve dezenfekte çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında ilk olarak,Osmanlı döneminden kalma mezar taşlarının bulunduğu kentin en eski defin yeri olan Adalızade Mezarlığı’nın yolları, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yıkandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri ise kabristanların çevresinde ot biçme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca, İzmir 2 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından da tescillenen tarihi mezarlıktaki Adalızade Türbesi’ni 80 derece sıcaklıktaki köpüklü suyla yıkayarak dezenfekte etti.



Ekipler, Adalızade Mezarlığı’ndaki çalışmalarına, Yeniköy yolu üzerindeki Asri Mezarlık ile devam etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yaptığı ortak çalışma sonrasında Kirazlı, Çınar, Soğucak, Yaylaköy, Caferli, Davutlar, Güzelçamlı, Osmaniye ve İslamşanlı Mezarlıkları olmak üzere ilçe genelindeki 11 mezarlık, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların ziyaretine hazır hale getirildi.


Öte yandan Kuşadası Belediyesi Yeni Asri Mezarlığı’na ziyarete gitmek isteyenler için yarın 9:00-17:00 saatleri arasında belediye ana hizmet binası önünden servis kaldıracak.

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