Kuşadası'nda korkutan deprem!
Aydın Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Aydın Kuşadası açıklarında saat 13.12'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.50 km olarak ölçüldü.
Aydın Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Aydın Kuşadası açıklarında saat 13.12'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.50 km olarak ölçüldü.
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