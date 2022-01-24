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Gündem Kuşadası'nda korkutan deprem!
Gündem

Kuşadası'nda korkutan deprem!

Aydın Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 14:13:00 - 2022-01-24 14:13:47
Kuşadası'nda korkutan deprem!

AFAD verilerine göre, Aydın Kuşadası açıklarında saat 13.12'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.50 km olarak ölçüldü.

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