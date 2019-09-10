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Kuşadası’nda ’Engelsiz Tatil’ kampı

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen çocuklar ve ailelerinin katılımıyla Kuşadası’nda iki devre halinde gerçekleştirilen “Engelsiz Kamp“ etkinliği tamamlandı.

10 Eylül 2019 Salı 23:01
Kuşadası’nda ’Engelsiz Tatil’ kampı

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen çocuklar ve ailelerinin katılımıyla Kuşadası’nda iki devre halinde gerçekleştirilen “Engelsiz Kamp“ etkinliği tamamlandı.


Bu yıl otizm sendromlu çocukların da dahil edildiği kamp boyunca gönüllerince eğlenen, sosyal etkinliklere katılan denize ve havuza giren ve su parklarında oynayan engelliler, unutamayacakları bir kamp ve tatil dönemi geçirdi.


Kuşadası’ndaki Davutlar Efeler Gençlik Kampı’nda gerçekleşen “ Engelsiz Kamp” iki bölüm halinde 316 engelli ile ailesi misafir edildi. Kampın birinci devresinde 176 ikinci devresinde ise 140 engelli ve ailesi ağırlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kızılay arasında yapılan protokol kapsamında hazırlanan engelsiz kamp etkinliğinde, Kızılay çalışanları, gönüllü psikologlar, fizyoterapistler ve Kızılay’ın gençlik liderleri görev aldı. Görsel sanatlar, spor, havuz ve deniz etkinlikleri, iletişim ve takım çalışması, çocuklara yönelik psikomotor becerilerini geliştirecek aktiviteler, ritm çalışmaları, anne ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik psikososyal faaliyetlerle ergenlikte yaşanan sorunlar üzerinde aile terapileri düzenlendi.


Kuşadası’nda gerçekleştirilen “ Engelsiz Kamp”ın veda gecesi Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can ve TBMM Otizm ve Down Sendromlu Engelliler Komisyon Başkanı Antalya Milletvekili Kemal Çelik’in de katılımıyla gerçekleştirildi. Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, her sene düzenledikleri kampa bu yıl otizm sendromlu çocukları da dahil ettiklerini belirterek, “Türk Kızılay Kuşadası Engelsiz Kampı iki devre halinde Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 316 çocuk ve ailenin katılımıyla tamamlandı. Engelsiz kampımızda gönüllü psikolog, fizyoterapist, hemşire ve eğitmenler eşliğinde geleneksel çocuk oyunları, sportif faaliyetler, havuz ve deniz etkinlikleri, sosyal uyum aktiviteleri ve aile danışmanlığı çalışmaları yürüttü “ dedi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 23:01
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