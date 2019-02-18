Kuşadası’nda CHP’ye 1384 kişi üye oldu

CHP Kuşadası İlçe Örgütü’nün yoğun başvuru nedeni ile aynı güne topladığı üye katılım etkinliği Kuşadası Belediye Düğün Salonunda yapıldı. Yoğun katılım nedeni ile izdiham yaşanan etkinlikte açılış konuşmasını yapan CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, “Mart’ın sonu bahar. Görüyoruz ki bahar Kuşadası’na, CHP’ ye erken gelmiş" diyerek yeni üyelere Cumhuriyet’in yarınlarına sahip çıkmak adına CHP’ye geldikleri için teşekkür etti.

CHP Kuşadası Beleidye Başkan Adayı Ömer Günel ise yeni üyelere hitabenkonuşmasında “Bugün burada sadece bir partiye üye olmuyorsunuz. Güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek idealini bizlerle paylaşıyorsunuz. İş, aş, emeğin adil paylaşılmasına olan isteğin bir parçası oluyorsunuz. Merkezine insanı alan halkın belediyesini kuracak olan bir ekibe katılıyorsunuz. Sevgili genç kardeşlerim; bugün burada Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’e hizmet vermek için bulunuyorsunuz. Cumhuriyet düşmanlarına bizde varız demek için buradasınız. Dün vatan için canını verenlerin torunlarıyız biz. Emanetin ne olduğunu bilenleriz. Ana, bacı, eş olan kadın kardeşlerim; siz toplumun gerçek gücüsünüz. İşte emek veren, evde eş olan, sokakta mücadele edensiniz. Bugün buradasınız çünkü sizler Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’sinin gerçek önderlerisiniz” dedi.

"Bana çömez diyenler 31 Mart’ta hayatlarının dersini alacak"

Sözleri sık sık alkışlar ile kesilen Ömer Günel, “Benim tek emelim Kuşadası’na ve Cumhuriyete hizmet etmek. Güçlü bir Kuşadası oluşturmak.Ben emeğin ta kendisiyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi neferiyim. Ben Kuşadası’nın hizmetkarıyım. Siyaseti karalama, iftira ve ihanet ile yapanlara birkaç sözüm olacak. Başaramayacaksınız! Güneşi balçıkla sıvayamayacaksınız! Bana ‘Çömez’ diyenlere ‘FETÖ’ bağlantısı tescilli olup ta siyaset sahnesinde boy gösterenlere de birkaç sözüm var. Ben sizin gibi yalanın ustası değilim. Ben sizin gibi ihanetin de ustası değilim. Ben sizin gibi iftiranın da ustası değilim. Ben emeğin, çok çalışmanın ne demek olduğunu bilirim. Onun ustası olmak için çok çalışıyorum ve daha çok çalışacağım. Bana çömez diyenler 31 Mart’ta hayatlarının derslerini alacaklar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yeni üyelerin kayıtları yapılıp rozetleri takıldı